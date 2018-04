Jeseničanom smrdi tudi z občinske parcele

Jesenice – Ekogor še vedno ni odpravil smradu, ki se širi z odlagališča Mala Mežakla in krajane že od jeseni 2016 spravlja ob pamet. Nazadnje so v podjetju napovedali, da bodo to storili do konca marca, vendar obljube znova niso uresničili. A kot nam je uspelo ugotoviti, je za smrad posredno odgovorna tudi občina, saj Ekogorju za skladiščenje odpadkov dovoli uporabljati tudi svoje zemljišče.



»Parcela 796/81 k. o. Podmežakla ni del koncesijskega razmerja in občina Jesenice koncesionarju dovoljenja za njeno uporabo ni izdala. Koncesionar jo je sicer določen čas uporabljal za začasno deponiranje odpadkov pred obdelavo, zdaj pa tudi s te parcele odpadke pospešeno odvaža,« je povedala Ines Dvoršak iz kabineta župana Tomaža Toma Mencingerja. A čeprav občina dovoljenja Ekogorju ni izdala, je njeno uporabo za deponiranje odpadkov ves čas tolerirala, domačinom pa tega niso povedali.