Jezero spora

Gorica pri Slivnici – »Vedno so govorili, da greš na morje za imidž, če se hočeš imeti dobro, greš pa na Slivniško jezero,« je doživetja izpred več desetletij opisala Šentjurčanka. A zdaj že dolgo ni več tako. Lastnica okoli 100 hektarov zemljišč pod vodo in ob njej je družba RTG Slivniško jezero, ki se že leta zapleta v številne sodne spore. Zaradi neurejenega lastništva in drugih razprtij turizma tako rekoč ni.



Slivniško jezero je umetno jezero blizu Gorice pri Slivnici in je nastalo leta 1976 za potrebe Železarne Štore. Ta je skupaj s celjskim Nivojem in Ribiško družino Voglajna konec leta 1989 ustanovila družbo RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo. Družba je prevzela Ribiški dom na Tratni, ki so ga ribiči in delavci Železarne Štore obnavljali trinajst let in vanj vložili več kot 60.000 prostovoljnih delovnih ur, kot še danes piše na tabli, nabiti na povsem propadel dom. Družba je dobila tudi okoli sto hektarov zemljišč, od tega jih je 84 pod vodo, v zemljiško knjigo se je kot lastnica vpisala marca 1999. Zemljišča zdaj s tožbo zahteva Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG).



Kot so odgovorili s SKZG, zahtevajo lastništvo za 98 parcel, ki so bile, preden jih je kot lastnino vpisal RTG, v družbeni lasti. Zemljišča zahtevajo na podlagi zakona o skladu kmetijskih zemljišč, kot so dodatno pojasnili v državnem odvetništvu: »Tožbeni zahtevek obsega nepremičnine, ki so bile po svoji namenski rabi na dan 11. 3. 1993 vse opredeljene kot kmetijska zemljišča.« Zakon namreč med drugim določa, da na dan njegove uveljavitve vsa kmetijska zemljišča in gozdovi, ki niso postali last države oziroma občin po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, in zemljišča, ki so jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje na neodplačen način, prenesejo na SKZG oziroma občino. V družbi RTG tega ne bodo dovolili, je dejal direktor Gregor Moser: »To je navadna nacionalizacija!«



Kmetijska zemlja pod vodo



Družina Moser je julija 1997 od Železarne Štore odkupila delež v družbi RTG in tako postala njena večinska lastnica, Barbara in Gregor Moser imata več kot 60 odstotkov družbe. Direktor Moser pravi, da zemljišč državi ne bo prepustil: »Leta 1997, ko je železarna, ki je bila državna, imela težave, ko niti za plače niso imeli, je moj oče vse to kupil. Državi smo tako že dali denar. Zdaj pa hočejo vse vzeti? Ugotovili so, da so prodali vodni vir, ki bo čez čas še zelo iskan. Ampak tako pač ne gre. Naše idejne projekte je potrdila tudi direkcija za vode, vendar jih zaradi tožb ne morem uresničiti. In to bo šlo tudi v prihodnjo odškodninsko tožbo za več kot deset milijonov evrov.«



Kljub temu so se na pravdi na celjskem okrožnem sodišču prejšnji teden dogovorili z državnim odvetništvom, da se bodo še pogajali. Na SKZG konkretne ponudbe še niso dobili, z državnega odvetništva pa sporočajo le, da je poravnava možna, ali bo do nje res prišlo, pa ne morejo napovedati. Moser vztraja na svojem bregu: »Pravijo, da je jezero kmetijsko zemljišče, a ni. Poleg tega smo se s skladom že vse dogovorili, potem so pa kar naenkrat potihnili.«



Plačljiv dostop do vode



Slivniško jezero je najbolj privlačno za ribiče, Ribiška družina Voglajna ima koncesijo podeljeno do leta 2038. Koncesijo je hotel tudi RTG, vendar mu v Sloveniji, celo ustavno sodišče se je s tem ukvarjalo, ni uspelo, zdaj čaka še na odločitev sodišča v Strasbourgu. Ribiči nočejo ničesar komentirati. Niti tega, da je RTG lani začel zaračunavati nadomestilo za uporabo zemljišča, cenik je še vedno na tabli ob jezeru. Če si želel zgolj sedeti ob vodi, je bilo treba plačati. Kot smo izvedeli na terenu, naj bi zaračunavanje preprečila inšpekcija, saj je tako zaračunavanje v nasprotju z zakonom, Moser pa obisk inšpekcije zanika: »Pogodili smo se z ribiči. Letos bomo zaračunavali parkirišče.«



Eden redkih delov ob jezeru, ki dobro delujejo, je Ramna plaža v Rakitovcu. Pred sedmimi leti jo je uredil Dušan Polenšek, tudi član sveta krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici. Ramno, ki je v sončnih dneh zelo obiskana, saj je edini kraj, kjer lahko ob jezeru spiješ kavo, danes vodi njegov sin Luka, že tri leta imajo odprto vsak dan. Čeprav je Ramna v bližini jezera, se ga pred nekaj leti sploh ni videlo, se spominja Dušan Polenšek: »Če ne bi bilo ribičev, bi bila ta obala zaraščena. Ribiška družina je zelo aktivna, vsako leto imamo čistilne akcije, ki se jih družba RTG nikoli ne udeleži. Razumem, da je zemljišče vknjiženo njim, ampak na kakšen način? Je bila to tudi tajkunska zgodba? Če bi RTG zavzel dobronamerna stališča za razvoj tega kraja, bi zagotovo lahko sodelovali, vendar vsakega, ki pokaže voljo za razvoj, ovirajo.«



Občina Šentjur je v prostorskih aktih predvidela na tem območju kamp, kopališče in gradnjo turističnih objektov, območje je vključila v projekt razvoja objezerskega turizma v Savinjski regiji, projekt je med prioritetnimi v regiji. A brez soglasja RTG na tem območju nihče ne more storiti ničesar, na kar opozarjajo tudi v občini: »Samostojnih ukrepov neposredno ob jezeru občina zaradi lastniških razmerij trenutno ne more izvajati, zato upamo na čimprejšnjo razrešitev.« Polenšek pa upa, da se država z RTG ne bo pogodila: »Uveljavljati bi morala svoje pravice, ne pa skoraj 100 hektarov veliko površino prepuščati stihiji, ki traja že 40 let.«