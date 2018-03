Jutri za en dan v očkovo službo

Ravne na Koroškem – Okoli trideset otrok, starih med šest in dvanajst let, jutri zaradi stavke ne bo odšlo k pouku, pač pa v službo svojih staršev, v SIJ Ravne Systems.

S pomočjo prostovoljcev bodo zanje poskrbeli med 5.45 in 15.45. V sejni sobi upravne stavbe jih bo ob 9. uri pozdravil direktor SIJ Ravne Systems Samo Jenič in jim predstavil družbo, v kateri so zaposleni njihovi starši.

Nekaj pred deseto si bodo nadeli odsevne jopiče in si ogledali proizvodnjo. Ob enajstih jih bo v menzi upravne stavbe čakalo kosilo, manjkalo pa ne bo niti vmesnih prigrizkov in pijače. Od poldneva dalje bodo otroci uživali v animacijah, igrah in ogledu risank.

Službo bodo končali sočasno s svojimi starši.