Jutri zaključek dražbe najboljše slovenske hlodovine

»Jutri bo v Slovenj Gradcu pravi gozdarski praznik, na katerem pričakujemo okoli dva tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine,« pravi Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. Program se bo začel ob 10. uri in bo trajal do 16. ure. Organizatorji bodo rezultate dražbe na novinarski konferenci razkrili uro pred začetkom prireditve, a nekaj jih je vendarle že pricurljajo v javnost.

Najbolje prodajan hlod tokrat ni zrasel v slovenskih gozdovih, pač pa čez mejo, na avstrijskem Koroškem, odkoder jutri v Slovenj Gradcu pričakujejo več avtobusov obiskovalcev. Drugi najbolje prodajan hlod pa so posekali na strmem pobočju v okolici Mosta na Soči, v gozdovih, kjer so leta 2012 posekali gorski javor, za katerega je lastnik iztržil rekordnih šestnajst tisoč evrov. Oba najbolje prodana hloda sta javorja, njuna kupca pa prihajata iz Nemčije.

Licitacijo hlodovine organizirajo že od leta 2007, ko je 262 lastnikov pripeljalo na Koroško 890 hlodov. Najvišjo ceno za kubični meter je takrat dosegla češnja, najvišjo ceno za hlod pa gorski javor. Ta je paradna drevesna vrsta že vseh dvanajst let. Letos prvič so se na dražbi pojavili črni topol, sekvoja in črna murva. Med novinci se je najbolje odrezala prav slednja, čeprav je črni topol s premerom dva metra vzbujal največ pozornosti. Je najtežji in največji letošnji hlod. Težak je okoli devet ton, na dražbo pa so ga pripeljali iz Prekmurja.

Lani je na dražbi sodelovalo 308 lastnikov. Dvaintrideset kupcev se je potegovalo za nakup 1700 hlodov. Najvišjo ceno za hlod je tudi lani dosegel gorski javor in sicer 9906 evrov. Na dražbo so ga pripeljali iz Kočevja.