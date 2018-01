Ma. F., STA

Ljubljana - Te dni so v Sloveniji za zimski čas neobičajno visoke temperature. Kot je na twitterju zapisala Agencija RS za okolje (Arso), južni vetrovi prinašajo visoke januarske temperature, pričakujemo pa lahko tudi nekaj saharskega prahu. Ob 15. uri so bile temperature med 10 in 15 stopinj Celzija.

Po napovedih Arsa bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na vzhodu Slovenije. V zahodnih in ponekod v osrednjih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu države okoli 5 stopinj.

V nedeljo bo pretežno oblačno, le v vzhodnih krajih bo nekaj sonca. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah in na Koroškem okoli 2, najvišje dnevne od 6 do 12, ob morju in v vzhodni Sloveniji do okoli 15 stopinj.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Rahel dež bo možen predvsem v Posočju. Ob morju bo pihal jugo, ki se bo proti večeru krepil.

V noči na torek se bodo padavine od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju lahko tudi zagrmi. V torek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne oslabel in do večera ponehal. Nekoliko se bo ohladilo.

V sredo se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod bo še pretežno oblačno.