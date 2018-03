Kadrovske rošade Cerarjeve vlade

Politično najbolj izpostavljene so bile menjave v zdravstvu, v gospodarstvu so lomastili po nadzornikih.

Vlada Mira Cerarja v državnih ustanovah in podjetjih ni izvedla takšnega kadrovskaga cunamija kot nekatere njene predhodnice, a tudi sama se bo težko ognila oznaki političnega kadrovanja, še posebej v zdravstvu. V gospodarstvu so prah dvigovali nekateri predčasni posegi v nadzorne svete in uprave družb.



Med politično bolj izpostavljene in številne sodijo menjave v zdravstvu. Pri tem je bil najbolj na udaru UKC Ljubljana.