Kaj res: Izbor lažnih novic

Vsak teden izberemo tiste komentarje in trditve, ki se nam zdijo na meji z neresnico in jih preverimo. Te smo izbrali ta teden.

»Dotok migrantov v Bosno in Hercegovino se v zadnjih tednih krepi. Dotok migrantov, ki v našo državo prihajajo iz Bosne in Hercegovine, se je v zadnjem letu povečal za 373 odstotkov.«

Branko Grims, SDS, 5. 4. 2018



■ ■ ■ »Od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 612 ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na prve tri mesece lanskega leta povečalo za 203 odstotke,« piše v poročilu policije o ilegalnih migracijah. V povprečju je tako mejo ilegalno prečkalo nekaj manj kot sedem ljudi na dan. Ilegalni migracijski tokovi so tako daleč od skrb vzbujajočih. Za primerjavo, zgolj januarja je v Slovenijo na mejnih prehodih legalno vstopilo 1,4 milijona državljanov drugih držav, torej v povprečju 46.000 na dan. Pa še to, v Sloveniji je trenutno nastanjenih 273 prosilcev za mednarodno zaščito.



———❋———

»Obdavčitev dobičkov podjetij v Sloveniji je pod povprečjem EU in spominja na davčne oaze.«

Dejan Židan, SD, 7. 4. 2018



■ ■ ■ Stopnja davka od dohodka pravnih oseb je v Sloveniji 19 odstotkov. Povprečje EU je 21,29 odstotka, kažejo podatki KPMG. V celotni Evropi, torej skupaj s tistimi evropskimi državami, ki niso članice EU, pa povprečna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 19,48 odstotka. Torej je davčna stopnja obdavčitve dobičkov podjetij v Sloveniji nekoliko pod evropskim povprečjem, a daleč od tega, da bi spominjala na davčne oaze. Med državami, ki jih pogosto omenjamo kot davčne oaze, imata, denimo, Monako 33-odstotno davčno stopnjo, Luksemburg pa 26,01-odstotno. Ključ do opredelitve davčnih oaz je v davčnih izjemah, ki pa jih ima Slovenija celo bistveno manj od večine drugih evropskih države. Zato tudi velja za naložbeno nezanimivo državo.



———❋———



Predsednik stranke SMC Miro Cerar

»Biti v družbi s podjetnikom, ki je bil za davčne utaje kaznovan z zaporom, v javnosti pa širi neresnice, gotovo ni referenca, ki bi nekomu omogočala, da v besedah predsednika vlade išče povod za kazenske ovadbe.«

Stranka SMC, 11. 4. 2018



■ ■ ■ Ne trdimo, da je kazenska ovadba podana upravičeno, in se tudi ne želimo opredeliti do nje. Moramo pa opozoriti na 14. člen ustave Republike Slovenije, tako imenovano načelo enakosti pred zakonom. Tudi oseba, opisana v citatu, ima pravico do vseh oblik pravne zaščite, tudi do vlaganja pravnih sredstev, kot je kazenska ovadba. O tej pravici se ne bi smelo dvomiti.



———❋———

»Če evropska komisija ugotovi, da je šlo pri NLB za nedovoljeno državno pomoč, bo denar terjala nazaj od slovenskih davkoplačevalcev. Potem se lahko zgodi tudi, da bi morali NLB poslati v stečaj.«

Andrej Šircelj, SDS, 12. 4. 2018



■ ■ ■ Če EK ugotovi, da je šlo za nedovoljeno pomoč, bo morala NLB to pomoč vrniti državi (in posledično davkoplačevalcem). Banka ima več možnosti, da ta sredstva zbere na finančnih trgih. Je pa res, da bi to verjetno pomenilo zahtevo po dokapitalizaciji in posledično vstop nedržavnih lastnikov.