Kaj res: Izbor lažnih novic

Vsak teden izberemo tiste komentarje in trditve, ki se nam zdijo na meji z neresnico in jih preverimo. Te smo izbrali ta teden.

»Tuje investicije in način, kako celovito smo se jih lotili, kažejo, da smo na tem področju v tem mandatu vlade Mira Cerarja naredili strukturno reformo.«

Stranka SMC, 19. 4. 2018



■ ■ ■ Odmevne tuje naložbe, kot sta naložbi Magne in Yaskawe, so se zgodile, ker jim je država dodelila državno pomoč, kar pa je zelo individualni poseg države, ki je v popolnem nasprotju s strukturno reformo. Med večjimi težavami so (pre)dolgi administrativni postopki. V primeru Magne je država sprejela poseben zakon, s katerim so skrajšali administrativne postopke. Država je sicer sprejela zakon o spodbujanju investicij, ki pa je šele začel veljati in tudi ne pomeni celovite rešitve.



»Odkar je (Karl Erjavec, op. a.) v vladah, so se pokojnine realno znižale. Nekdo, ki je dvajset let povzročal krivice upokojencem, jih ne more reševati.«

Alenka Bratušek, 19. 4. 2018



■ ■ ■ Preverili smo podatke po letu 2000. Pokojnine so se v tem obdobju realno zvišale za okoli petino. Na podlagi tega utemeljeno ocenjujemo, da so se pokojnine realno povečale tudi v obdobju vseh vlad, v katerih je sodeloval Desus s Karlom Erjavcem. Pri izračunu smo uporabili podatke o nominalni rasti povprečne pokojnine, dostopne na strani Zpiza, in rast zmanjšali za indeks cen življenjskih potrebščin.



»Rezultat migrantske krize na Švedskem je, da tam obstaja več kot 60 con 'No go', kamor si ne upa vstopiti niti policija. Še več, tam obstaja že šeriatska policija, ki uveljavlja šeriatsko pravo. Ampak o tem se v Evropi ne govori.«

Branko Grims, SDS, 18. 4. 2018



■ ■ ■ Kriminaliteta na Švedskem se je v zadnjih letih res povečala in res je tudi, da je več težav med priseljenci. A cone »No go«, kot jih imenuje Grims (švedska policija jih imenuje ranljiva območja), za običajnega prebivalca ne pomenijo opazne nevarnosti. Policija nima težav z vstopom na ta območja. Po oceni švedske policije je večina kriminalnih aktivnosti omejenih znotraj problematičnih socialnih skupin. Švedska oblast povečanja kriminala ne povezuje s priseljenci, ampak s socialnimi razmerami.



»Na MKGP smo realizirali vseh 14 zavez koalicijske pogodbe.«

Dejan Židan, minister za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, 13. 4. 2018



■ ■ ■ V politiki ni popolnosti. Med 14 zavezami za ta resor je večina stališč zelo splošnih. Ne trdimo, da je ministrstvo delalo slabo, a kljub temu je treba opozoriti, da je ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano delno ali v celoti spodletelo pri večji zaščiti najboljših kmetijskih zemljišč, saj se tovarna Magna postavlja na (do pred kratkim) najboljših kmetijskih zemljiščih. Pa tudi vzdržna socialna in davčna politika kmetijskega sektorja je na trhlih temeljih, ker se zelo zvišujejo zneski obdavčitve katastrskih dohodkov. Lubadar tudi zaradi počasnega odzivanja upravljavcev državnih gozdov na razmere povzroča katastrofalno škodo.