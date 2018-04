Kaj res: Izbor lažnih novic

Vsak teden izberemo tiste komentarje in trditve, ki se nam zdijo na meji z neresnico in jih preverimo. Te smo izbrali ta teden.

»K tem zavezam (glede NLB; op. a.) se je zavezala predhodna vlada. Tu je, če lahko rečemo, izvirni greh. Zaveze, da se proda banka, ki smo jo dokapitalizirali s svojim lastim denarjem, to je prvo, se pravi, nihče drug nam ni dal denarja za to, da smo dokapitalizirali svojo lastno banko ...«

Aleksandar Kešeljević, SMC, v oddaji Tarča, 5. 4. 2018



■ ■ ■ Prvič, zaveze je Bruslju dala Republika Slovenija, ki jo je zastopala vlada. Z vidika sprejetega dogovora je nepomembno, kdo sestavlja vlado. Drugič, za dokapitalizacijo in sanacijo se je Slovenija zadolžila, denar je torej izposojen.



»Družba HSE kot koncesionar in tudi Vlada RS kot koncendent sta leta 2017 intenzivno usklajevala tako koncesijsko pogodbo za HE na srednji Savi kot tudi druge potrebne pripadajoče dokumente. Le-ti so bili decembra 2017 usklajeni.«

Matjaž Marovt, generalni direktor HSE, Delo, 23. 3. 2018



■ ■ ■ Koncesijska pogodba za rabo vode na srednji Savi in pogodba o načinu izvajanja koncesije med HSE in vlado sta glede na štiri strani pripomb vladne službe za zakonodajo daleč od uskladitve. Med pripombami so opozorila na neskladnost z veljavnimi zakoni in predpisi, manjkajo tudi nekateri obvezni elementi pogodbe.