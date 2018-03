Kako je excelova napaka odnesla državnega uradnika

Ljubljana – Čeprav so pri postopku izbire za izdelavo makete drugega tira izbrali najdražjega ponudnika, šef direkcije za infrastrukturo Damir Topolko ne bo odstopil. So pa razrešili neimenovanega državnega uradnika, sicer nosilca javnega naročanja in skrbnika pogodbe.



Direkcija je za izdelavo makete drugega tira oziroma multimedijsko predstavitev projekta izbrala podjetje Art Rebel 9, ki je na razpisu oddalo najdražjo ponudbo v višini 133.590 evrov. Podjetje RPS, ki je ponudilo polovico nižjo ceno (oziroma 60.851 evrov), pa je potem postalo podizvajalec. Da se je pri izbiri izvajalca res zgodila napaka, je danes tudi uradno potrdil Damir Topolko, direktor direkcije za infrastrukturo na infrastrukturnem ministrstvu. Pravi, da je »komisija uporabila program excel oziroma predlogo, ki se uporablja za ocenjevanje ponudb. V tej predlogi niso bile ustrezno korigirane formule in posledično se je zgodil napačen izračun.« »To ne drži, saj se v excelovih predlogah formule ne spreminjajo, ampak zgolj podatki. Prav zaradi zapečatenih formul se tudi imenujejo predloge,« pojasnjuje naš vir.



Varovanje makete



Topolko pojasnjuje, da je imel neizbrani ponudnik možnost pritožbe, vendar tega ni izkoristil, zato je odločitev o izbiri pravnomočna. »Gre za banalno napako, o kateri sem obvestil tudi ministra Petra Gašperšiča,« pravi Topolko. »Za zdaj čakam na poročilo ministrstva, ki mora izvesti revizijo, da zanesljivo ugotovimo, ali se je res zgodila kakšna napaka. Če se je zgodila, bo nekdo moral za to odgovarjati,« je zatrdil premier Miro Cerar.



Na vprašanje, kaj se bo zgodilo s kontejnerjem in maketo, ki jo bodo iz Kopra preselili še v Ljubljano, pa odgovarja, da tega ne ve, in dodal, da so razpis na direkciji izvedli zato, ker ga na projektnem podjetju 2TDK niso mogli prevzeti. Ali Topolko pozna oba ponudnika? »Ne, z njimi nisem imel nikoli opravka. To je dezinformacija,« je zatrdil in pojasnil, da bo varovanje makete plačala družba 2TDK, vendar znesek ne bo presegel tisoč evrov v celotnem obdobju predstavitve makete.



»Zelo neobičajno je, da kljub jasnim določilom v razpisu, da je najpomembnejši kriterij najnižja cena, nekdo to spregleda. Pri tem očitno ne gre za napako, niti za naključje,« opozarja Igor Šoltes, nekdanji šef računskega sodišča, in dodaja, da gre pri tem, če bo izplačilo opravljeno, za oškodovanje državnega premoženja. »Upam, da to ne bo popotnica za investicijo in način financiranja projekta drug tir,« še dodaja Šoltes.



RPS se iz zgodbe umika



Direktor RPS Branko Filipič je pojasnil, da se je pri odpiranju ponudb pokazalo, da sta bila oddana predloga zastavljena na povsem različnih ravneh. »Naša rešitev je klasična, izbrani ponudnik pa je oddal rešitev, ki je onemogočala dodatne funkcionalnosti. Takšne makete za našo ponujeno ceno ni mogoče izvesti. V podrobnosti postopka izbora se zato nismo več spuščali in nimamo želje po reviziji postopka,« pravi Filipič.