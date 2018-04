Kako vedno imeti denar v žepu?

Predstave, ki jih imamo o denarju, gotovini in plačevanju, se občutno razlikujejo od generacije do generacije.

Starejši se počutijo varne, kadar imajo pri sebi vsaj nekaj malega gotovine, mlajši najpogosteje plačujejo z bančnimi karticami, milenijcem pa so še te odveč.

Tudi banke so doživele številne preobrazbe. Čeprav denar poznamo že tisočletja, je bila prva banka na svetu ustanovljena šele leta 1472 v Sieni, deluje pa še danes. Kočije z do zob oboroženimi stražarji so tako nadomestile poslovalnice z debelimi opečnatimi zidovi.

Čas je za nov korak

Telebančništvo nam je nato omogočilo poslovanje po telefonu, e-bančništvo iz udobja domačega naslanjača. Z nastopom četrte industrijske revolucije - digitalizacije pa imamo svoje račune in bančne storitve ne le na, temveč celo v dlani. Mobilna tehnologija namreč pametne naprave povezuje s spletom, kjer najdete vse na enem mestu.

Katere so prednosti mobilne banke?

Študije so pokazale, da se nam pogosto zgodi, da pozabimo denarnico, telefon pa imamo, nasprotno, vedno pri sebi. Tehnologija je za to uvedla preprosto in logično rešitev: mobilno banko, aplikacijo, ki nam omogoča bančno poslovanje s pametno napravo oziroma telefonom. Takšna je aplikacija MOJ@SKB, ki skrbi za vodenje osebnih in poslovnih financ. Ima vse adute odlične pomočnice - je enostavna, hitra in vedno na voljo, predvsem pa nam prihrani veliko časa. Vsebinsko in grafično jo lahko prilagodite svojemu okusu. Z njo uporabnik MOJ@SKB hitro in enostavno opravi plačila SEPA in prenos sredstev med računi. Dodana vrednost je funkcija Plačaj mi, ki aktivira zahtevke za plačilo, shranjeno v kodi QR. Obvlada tudi preverjanje računov (pri pravnih osebah) in fotografiranje ter prepoznavo plačilnih nalogov.

Preverite, kako delujeta upravljanje financ in plačevanje prihodnosti, in si oglejte demonstracijo delovanja mobilne banke.

Prenesite si še priročnik in poskrbite za urejene osebne finance.