Kakšno vreme nas čaka za prvomajske praznike?

Dnevne temperature so že od začetka meseca nad povprečjem in že sedaj kaže, da bo april letos precej toplejši od povprečja.

Ma. F.

Ljubljana – Po današnjem prehodu hladne fronte, ki bo prinesla nekaj dežja in prehodno ohladitev, bo vreme kar solidno, so sporočili na Agenciji RS za okolje.

Jutri bo ob morju precej jasno, burja bo oslabela, popoldan pa bo že zapihal severozahodnik. V soboto in nedeljo bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V zaledju slovenske Istre bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

V ponedeljek bo še nekaj več spremenljive oblačnosti z možnostjo kakšne plohe, se bo pa malce ohladilo. Suho bo tudi v torek in sredo, a bo na nebu takrat kar precej koprenaste oblačnosti. Največ možnosti za ploho bo v ponedeljek.

V preostalem delu Slovenije bo prevladovalo sončno in večji del dneva suho vreme. Petek bo dopoldne bolj oblačen, popoldne pa se bo zjasnilo. Sobota in nedelja bosta sončni s kakšno popoldansko ploho. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo spet lahko okoli 28 stopinj Celzija. Kakšna ploha je mogoča tudi v ponedeljek, ko bo spet malce hladneje. V torek bo suho, v sredo pa morda spet kakšna ploha.

Vreme v gorah

Danes bo v visokogorju nad okoli 2.000 metrov zapadlo nekaj snega. Jutri bo večinoma oblačno in ponekod megleno, a suho vreme. V soboto in nedeljo zjutraj bo delno jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne tudi posamezne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Bolj oblačno bo spet v ponedeljek, ko nas bo prešla oslabljena hladna fronta in prinesla nekaj dežja. V torek in sredo bo večinoma suho vreme.

Konec aprila leta 2016 snežilo

Povprečne dnevne temperature so že od 1. aprila nad povprečjem in že sedaj kaže, da bo april letos precej toplejši od povprečja.

Pred dvema letoma je bil april stopinjo in pol pretopel, a je bil zaključek meseca precej hladen. Pozeba je prizadela velik del Slovenije, 27. aprila pa je marsikje po nižinah tudi snežilo. Podobno, a še bolj sneženo, je bilo za prvomajske praznike leta 1985. Ohladilo se je proti koncu aprila, 30., ko je bila ponekod po nižinah slana. Sneg je zapadel 28. aprila (v Ljubljani 12 cm, v Ratečah dobrih 30 cm), nato pa še 2. maja (Ljubljana 8, Novo mesto 9, Celje 12 in Rateče kar 45 cm!).