Kam pluje šolska barka – če ni ocene, kje sploh je?

Ljubljana – Pred sedmimi leti so na pristojnem ministrstvu začeli zbirati podatke, na temelju katerih naj bi ugotavljali, kako učinkovit je slovenski visokošolski sistem. Koliko časa torej študirajo mladi pri nas in kakšna je njihova zaposljivost? Odgovorov ni.



V sosednji Italiji 35 odstotkov ljudi ne opravlja dela, za katerega so se izobraževali. Kako je s tem pri nas? Imamo okoli 940 visokošolskih programov, pristojno ministrstvo pa že od leta 2010 polni evidence podatkov, na podlagi katerih naj bi dobili odgovore na osnovni vprašanji: kakšen kader »proizvaja« naš visokošolski sistem in kako (ne)učinkovito to počne. Na oceno, da učinkovitost morda ni takšna, kot bi si želeli, napotuje tudi več let ponavljajoče opozorilo OECD, da bi morali pri nas izenačiti šolnine med rednim in izrednim študijem, kar bi v praksi pomenilo uvedbo šolnin za redni univerzitetni študij.

S tem naj bi se, kot kažejo izkušnje tujine, povečala tudi učinkovitost. V Veliki Britaniji, Franciji, na Danskem in v Nemčiji je delež študentov, ki v roku končajo študij okoli 80-odstoten, na Poljskem pa, na primer, presega 62 odstotkov. Kakšen je ta odstotek pri nas, ni znano. Na pristojnem ministrstvu so jeseni napovedali, da bo analiza učinkovitosti na voljo predvidoma do konca leta. December je tu, a odgovorov še kar ni.

»Podatki so zajeti v evidenčni in analitski informacijski sistem, najprej smo vanje vključili podatke o študentih in diplomantih za študijsko leto 2011/2012, nato pa jih z naslednjim študijskim letom začeli tekoče zbirati. Letos smo v evidenčni sistem vnesli še podatke za študente za nazaj do študijskega leta 2005/2006 ter diplomante do leta 2005,« naštevajo na ministrstvu za šolstvo.Zdi se, milo rečeno, vsaj nenavadno, da država nima podatka, koliko študentov konča študij v roku. »Merjenje učinkovitosti visokega šolstva po mojem mnenju ni neka velika znanost. To se da hitro ugotoviti na trgu dela. Greste na zavod za zaposlovanje in pogledate, kakšne kadre iščejo in kakšni kadri so v vrsti za zaposlitev. Da naravoslovni in tehnični kadri vseh profilov nimajo težav z iskanjem službe, je najbrž že vsem jasno. Do bodočih študentov pa bi bilo pošteno, da jim država oziroma ministrstvo omogoči pregled, s katero diplomo je lažje in s katero težje dobiti zaposlitev. V gospodarstvu si sploh ne morem predstavljati, da sedem let ne bi preverjali učinkovitosti svojega dela. Naravnost bizarno je, da se to tako dolgo ne opravi. Pri nas v podjetju mesečno preverjamo, kako nam gre, ker samo tako lahko vemo, ali plovemo v pravo smer,« zadevo komentira eden najuspešnejših podjetnikov pri nas