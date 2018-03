Kdaj bo celjska bolnišnica dobila direktorja?

Šp. B., STA

Celje - Na Delovnem sodišču v Celju je danes potekala obravnava o začasni odredbi o zadržanju imenovanja direktorice celjske bolnišnice Margarete Guček Zakošek. Na sklep o njenem imenovanju se je namreč pritožil Branko Gabrovec, ki je bil prav tako kandidat za direktorja. Sodišče naj bi v tednu dni izdalo sklep o potrditvi ali odpravi začasne odredbe.

Celjsko delovno sodišče je pred približno mesecem dni izdalo začasno odredbo za zadržanje izvršitve sklepa sveta zavoda celjske bolnišnice o imenovanju Guček Zakoškove za direktorico za mandatno obdobje štirih let. Na sklep o izbiri se je namreč pritožil Gabrovec, ki meni, da je bil nezakonito izločen iz postopka izbire direktorja. Celjska bolnišnica se je na začasno odredbo pritožila, zato je sodišče danes znova prisluhnilo argumentom obeh strani. Sodnica Ida Dimec je tako zaslišala Guček Zakoškovo, Gabrovca ter pravnico v bolnišnici Andrejo Preskar Hudournik.

Guček Zakoškova, ki je 20. februarja podpisala pogodbo o zaposlitvi s celjsko bolnišnico, in zastopnik bolnišnice Stojan Zdolšek nista bila pripravljena komentirati današnje obravnave. Gabrovec je v izjavi za medije povedal, da je privolil v mediacijo, njegov odvetnik Igor Inkret pa je pojasnil, da celjska bolnišnica ni dala soglasja k izvedbi mediacije. Gabrovec je dodal, da bi bil zadovoljen z ugotovitvijo, da je izpolnjeval razpisne pogoje za imenovanje direktorja celjske bolnišnice. »Iz postopka izbire me je razpisna komisija izločila protipravno na podlagi ponarejenega dokumenta še pred sejo sveta zavoda bolnišnice, zato pričakujem tudi opravičilo celjske bolnišnice. O tem bi namreč moral odločati svet zavoda in ne razpisna komisija,« je še dejal Gabrovec.

Inkret pa pričakuje, da bo sodišče v sedmih dneh izdalo sklep, s katerim bo potrdilo začasno odredbo. Sodišče je sicer ob izdaji začasne odredbe odločilo, da se za vsak dan, ko bo Guček Zakoškova na direktorskem stolčku, Splošni bolnišnici Celje izreče denarna kazen v višini 2000 evrov. Svet zavoda celjske bolnišnice je na seji 5. februarja za direktorico imenoval 48-letno zasebno podjetnico Guček Zakoškovo iz Šmartnega v Rožni dolini. Bila je poslanka SMC in nato državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, a je leta 2016 iz osebnih razlogov odstopila, v DZ pa se ni vrnila.

Med kandidati za novega direktorja celjske bolnišnice je bil tudi Gabrovec, sicer član SD. Razpisna komisija ga je izločila iz postopka, ker je menila, da nima dovolj vodstvenih izkušenj. Gabrovec se je pritožil, ker meni, da ga je komisija izločila nezakonito. Na sklep o začasni odredbi, ki je sledila pritožbi Gabrovca, je nato pooblaščena odvetniška družba Zdolšek v imenu celjske bolnišnice vložila ugovor. Zdolšek je v začetku marca za STA pojasnil, da začasna odredba ne prepoveduje Guček Zakoškovi, da vodi posle bolnišnice, menil je tudi, da je izrek o naložitvi visoke denarne kazni nezakonit.

»Tako kot se glasi, je po našem mnenju začasna odredba neučinkovita, saj meri na preprečitev izvršitve sklepa o imenovanju direktorja, ki pa je sklep oblikovalne narave in se ne izvršuje, pač pa učinkuje s samim sprejemom,« je ob vložitvi pritožbe dejal Zdolšek. Po njegovih besedah je bila nova direktorica imenovana na ta položaj, sklenila je pogodbo o zaposlitvi in prevzela vodenje poslov že pred izdajo začasne odredbe in zato o kršitvi začasne odredbe ni mogoče govoriti.