Kdo bo novi rektor mariborske univerze?

Be. B., STA

Maribor -Za položaj novega rektorja Univerze v Mariboru se bodo na junijskih volitvah potegovali štirje kandidati.To so sedanji prorektorji Žan Jan Oplotnik, Niko Samec in Jernej Turk ter nekdanji prorektor Zdravko Kačič. To so danes, ko je tudi iztekel rok za vložitev kandidatur, sporočili z univerze. Volilna komisija univerze je ugotovila, da vsi štirje kandidati izpolnjujejo pogoje.

Študentski svet Univerze v Mariboru mora mnenje o izbranih kandidatih za rektorja podati najkasneje do 26. marca, saj bo senat univerze 27. marca potrjeval kandidatno listo. Takrat bo tudi določen vrstni red kandidatov na glasovnici.

Kdo so kandidati?

Kačič je bil prorektor univerze za finančne zadeve v času, ko je bil rektor Danijel Rebolj, trenutno pa dela na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Niko Samec je trenutno prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, prihaja pa s fakultete za strojništvo. Žan Jan Oplotnik, ki izhaja iz ekonomsko-poslovne fakultete, je prorektor za finančne zadeve, Jernej Turk s fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede pa prorektor za mednarodne zadeve.

Po novem volijo vsi zaposleni na univerzi in študenti

Volitve bodo prvič potekale po novem sistemu, kar pomeni, da je desetkrat več volilnih upravičencev kot na prejšnjih volitvah leta 2015. V skladu z lanskimi spremembami statuta univerze namreč po novem volijo rektorja vsi zaposleni na univerzi in študenti, medtem ko so prej imeli to pravico le pedagoški delavci in del študentov.

Novega akademskega starešino je treba izvoliti po tistem, ko je bil dosedanji rektor Igor Tičar prisiljen predčasno zapustiti funkcijo zaradi odhoda v pokoj.

Do izvolitve novega rektorja vodijo univerzitetne posle prorektorji na čelu s prorektorjem za finančne zadeve Oplotnikom. Ta se je sicer po poročanju medijev trenutno znašel v nenavadnem položaju. Kot je pred dnevi pisal časnik Dnevnik, njegova zunajzakonska partnerica Noemia Rute Peres de Bessa Vilela toži univerzo, saj zahteva zaposlitev za nedoločen čas.