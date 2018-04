Kinoprojektor na oglje še dela

V eni od dvoran ormoškega gradu se je čas ustavil v letu 1954. Opremili in preuredili so jo namreč v kinodvorano iz tistega leta in na takratni opremi za začetek predvajali znani film Svet na Kajžarju, ki je bil tudi posnet v tistem času. Grajski kino je tako muzej in uporabna kinodvorana obenem.

V dvorano so postavili dva kinoprojektorja domače proizvodnje, le da je v enem svetloba za projiciranje filma že iz kino žarnice, drugi pa za to uporablja še žareče oglje in je edini tak ohranjen v Sloveniji. Za takšen projektor je bilo treba imeti dimnik in zračenje, da filmskega traku niso pregreli in uničili. Jože Haložan, starosta slovenskih kinooperaterjev, ki je filme že dolgo nazaj vrtel v nekdanjem letnem kinu na ljubljanskem gradu, še ne prav dolgo nazaj pa tudi na ptujskem Kinu brez stropa, je v Ormožu kinonostalgikom pričaral vzdušje s pripovedjo o takratnih časih, na projektorjih pa je za nemoteno predvajanje skrbel sin David.

Tudi vsa druga oprema je iz nekdanjih kinodvoran. Stole, še nekaj več projektorjev, previjalec filmov in kar še sodi zraven, so na ormoškem območju ob zapiranju dvoran skrbno shranili in zdaj so občinski vzdževalci prostor v gradu povsem uredili in postavili vso potrebno opremo. Prav zanimivo pa bo videti, kakšno bo vzdušje, ko bodo v prihodnosti vsak mesec pripravili predstavitve krajših dokumentarnih filmov o Ormož, kot obljublja kustosinja nevenka Korpič.

Da je Ormož dobil grajski Kino, je zaslužna občina, ki je podprla to zamisel. Jože Haložan pa je skrbel za čimbolj verodostojno ureditev, pri čemer sta sodelovala tudi Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in Mestni kino Ptuj. Ob otvoritvi so prikazali tudi glavni del razstave ob 120-letnici ptujskega kina, edine dvorane, ki filme prikazuje v istih prostorih, kot jih je ob svojih začertkih. Ormoški župan Alojz Sok je zadovoljen, da so z Grajskim kinom dobili tako muzejsko zbirko kot spet delujočo kinodvorano.