Kje vas lahko jutri ujamejo?

Maraton nadzora hitrosti, ki bo potekal jutri med 6. uro in 18. uro, bo policija pri nas v Sloveniji izvedla četrto leto zapored. Njihove izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti –to je tudi namen akcije. Policija vse voznike poziva k previdni vožnji ter prilagoditvi hitrosti razmeram na cesti in s tem ohranitvi človeških življenj.

Maraton nadzora hitrosti bo izvajalo okoli 200 policistov na 617 lokacijah po vsej Sloveniji.

TUKAJ preverite, na katerih lokacijah bo policija izvajala maraton nadzora hitrosti.

Na dan nadzora manj prekoračitev

Policija je zapisala, da na dan maratona hitrosti policija obravnava 3,5 odstotka prekoračitev hitrosti, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljajo okrog osem odstotkov prekoračitev. Podatek potrjuje osnovni namen nadzora, ki ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad, so zapisali.

Da bi bile naše ceste varnejše, moramo za to poskrbeti predvsem vozniki, je v sporočilu za javnost zapisala policija. »Dosledno moramo spoštovati cestnoprometne predpise in ohranjati hitrost v dovoljenih mejah, kot to določajo prometna pravila.«

Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim lahko obvarujemo marsikatero življenje, saj se stopnja poškodb povišuje sorazmerno s hitrostjo.

V policiji zato opozarjajo: »Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.«