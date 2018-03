Klančnik se bo zaradi Tehnopolisa še pogajal

Celje – Nekdanjega direktorja Tehnopolisa Borisa Klančnika obtožnica bremeni zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, Tehnopolis je menda oškodoval za več milijonov evrov. Včerajšnjega predobravnavnega naroka niso izpeljali, ker se bo Klančnik s tožilstvom še pogajal o morebitnem priznanju krivde.



Klančnikova zagovornica Jasmina Gričnik je včeraj ob začetku predobravnavnega naroka predlagala, da bi ga prestavili: »Tudi okrožnemu državnemu tožilstvu sem predlagala pogajanja o priznanju krivde.« Tožilec Jože Manfreda, ki je spisal obtožnico, se je, kot smo slišali na sodišču, s tem strinjal. Ker pa gre za zahteven kazenski primer, pogajanj niso mogli izpeljati že včeraj, zato je sodnica Barbara Žumer Kunc predobravnavni narok prestavila na 16. april. Zagrožena kazen za tovrstna kazniva dejanja je od enega do osem let zapora.



Boris Klančnik tokrat ni prvič v sodnih dvoranah. Zaradi svojih poslov v več podjetjih je bil že v številnih sodnih postopkih. Na vprašanje sodnice, ali je trenutno v kakšnem kazenskem postopku, pa je dejal: »Ne vem, mislim, da nisem v nobenem.«



Ta bo celjsko javnost verjetno zanimal, saj so bili med solastniki Tehnopolisa, ki je od julija 2013 v stečaju, tudi Mestna občina Celje, propadli CM Celje, Regionalna razvojna agencija Celje ter Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije. Klančnik je menda Tehnopolis z različnimi dejanji oškodoval za več milijonov evrov. Po naših informacijah je plačeval, česar ne bi smel, dajal posojila brez zavarovanja in podobno. Skupaj naj bi šlo za precej več kot dva milijona evrov, kolikor ima Tehnopolis v stečaju terjatev do Borisa Klančnika. Gre za prisojeno odškodnino na podlagi zamudne sodbe iz marca 2014 z obrestmi od julija 2013.



Stečajni upravitelj Rok Sodin se bo v novem kazenskem postopku o vložitvi odškodninskega zahtevka še odločil: »Dva milijona terjatev, ki so nam bile dosojene, verjetno nikoli ne bo poplačanih, zato verjetno česa novega ne bomo vlagali.«



Ostalo pogorišče



Dva milijona evrov visoke terjatve, ki jih je Tehnopolis v stečaju dobil s sodbo, je stečajni upravitelj tudi prodajal, izklicna cena je bila postavljena na 80.000 evrov. Kot je zapisal v poročilu, je bilo pred dražbo nekaj ponudb, na dražbo pa ni prišel nihče. Prodajal je tudi prehodni most, ki povezuje stavbo Tehnopolis in stavbo Rits, za katerega pa je že v otvoritvenem poročilu ugotovil, da je vreden nič evrov, saj ni vpisan v zemljiško knjigo, niti nima uporabnega dovoljenja in je že dalj časa zaprt.

V stečaju Tehnopolisa prodajajo tudi most, ki nima uporabnega dovoljenja. Foto: Brane Piano

Klančnik je na sodišču povedal, da ni zaposlen, da vse, kar počne, je pomoč hčeri, ki vodi Ranč Dravinja, hči pa da ga tudi preživlja. Ranč Dravinja je kmetija, ki jo je Klančnik podedoval, in tik preden se je poslovil iz Tehnopolisa, je tam registriral dopolnilno dejavnost na kmetiji. Iz registra je bil izbrisan maja lani. Ranč še vedno posluje, že lani nam je Klančnik dejal, da ima dopolnilno dejavnost na kmetiji hči. Ranč je zdaj del razpršenega hotela v Slovenskih Konjicah, katerega oče je državni sekretar v kabinetu premiera Tadej Slapnik. Klančnik včeraj ni hotel ničesar komentirati, decembra lani, ko so odpirali razpršeni hotel, pa je glede Tehnopolisa dejal, da bo nekoč o tem napisal knjigo.