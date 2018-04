Kljub podpori delavcev je Berdajs odstopil

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Član nadzornega sveta Slovenskih železnic (SŽ) in predsednik sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Silvo Berdajs je kljub podpori večine sindikatov in svetov delavcev danes odstopil z nadzornih funkcij v okviru SŽ. Kot je sporočil, je odločitev sprejel v dobro podjetja in za umiritev razmer na železnicah.

»Kljub zaupnici in večinski podpori zaposlenih sem se odločil, da za umiritev razmer na SŽ odstopim z nadzornih funkcij,« je Berdajs sporočil kmalu za tistem, ko so je sedem svetov delavcev in devet sindikatov v sporočilu za javnost Berdajsu izrazilo podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju.

Berdajs, ki je sedel v nadzornih svetih SŽ, SŽ – Infrastrukture in Železniškega gradbenega podjetja, je zapisal, da je takšno odločitev sprejel po tehtnem premisleku, v dobro podjetja in vseh železničarjev, hkrati pa se je svetom delavcem in sindikatom zahvalil za podporo in zaupanje.

Berdajsov odstop je posledica sporov med posameznimi sindikati in nekaterimi njihovimi člani. Ti so nove razsežnosti dobili konec marca, ko je Siol objavil posnetek pogovora med sindikalistom Berdajsom in Antonom Škrajnarjem, ki je zaposlen v družbi SŽ – Potniški promet. Berdajs v posnetku grozi sogovorniku, med drugim z izgubo službe, ker je v vojni med njim in Albertom Pavličem prestopil nazaj v tabor zadnjega.

Svet delavcev SŽ – Potniški promet je prejšnji teden na Slovenski državni holding (SDH), nadzorni svet ter vodstvo železnic naslovil poziv k razrešitvi Berdajsa z vseh funkcij. V SDH so Berdajsov pogovor označili za »skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja«. Dejali so, da je »prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti«.