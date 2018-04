Galebom odpovedali organi, strup ostaja neznanka

Razlog za pogin rečnih galebov na Ptujskem jezeru je odpoved vitalnih organov, ki je verjetno posledica zastrupitve, s katero snovjo, pa ni znano, v končnem poročilu piše Nacionalni veterinarski inštitut. Na upravi za varno hrano so za nadaljnjo pomoč zaprosili domače in tuje strokovnjake.

Da rečni galebi niso poginili zaradi ptičje gripe, je bilo znano dva dni po prvih zabeleženih poginih na Ptujskem jezeru sedmega aprila. Še teden dni, kar je po mnenju ornitologov občutno predolgo, je trajalo, da smo dobili rezultate mikrobioloških, histoloških in kemijskih analiz.

Kemijska analiza je zajela vse pesticide, ki se uporabljajo ali so se v preteklosti uporabljali v kmetijstvu, skupaj okoli tisoč snovi. Edina potencialno sporna snov, ki so jo v nizkih koncentracijah našli v vzorcih poginulih ptic, je sredstvo za zatiranje plevelov v koruzi tembotrion, ki pa ni akutno strupeno za ptice, in po ocenah strokovnjakov ne more biti vzrok poginov, pravi generalni direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Janez Posedi.

Prisotnost herbicida v tkivih galebov je vseeno nenavadna, saj koruza na tem območju letos še ni bila posejana. Vendar nimamo podatkov, kako dolgo se lahko zadržuje v jetrih. Lahko bi bil tudi posledica uporabe na kmetijskih površinah v lanskem letu, dodaja Posedi.