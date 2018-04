Niti gospodarska rast ni omejila varčevanja na najmlajših    

Ljubljana - Več kot 23.000 družin je danes prejelo dodatek za velike družine. Skupaj je bilo za to iz državne blagajne namenjenih 9,5 milijona evrov, na pristojnem ministrstvu pa predvidevajo, da bodo do konca leta dodatek nakazali približno 26.000 družinam.



Vendar do njega niso upravičene vse pet- in več članske družine z mladoletnimi otroki oziroma šolajočimi se mladimi do 26. leta. Čeprav država že pet let beleži gospodarsko rast, velja za ta ukrep družinske politike še vedno omejitev, ki jo je v času krize uvedel zakon o uravnoteženju javnih financ, in sicer cenzus v višini 659 evrov dohodka na družinskega člana.

Drugi varčevalni ukrep s tega področja, ki še zmeraj velja, prizadane pa še več ljudi, je znižanje starševskega nadomestila, ki ga starš začne prejemati po 3. mesecu porodniškega dopusta, na 90 odstotkov osnove (razen, ko je ta nižja od minimalne plače), hkrati pa ne sme presegati 2-kratnika povprečne plače.

