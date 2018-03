Kmalu po spletu do podatkov o kulturni dediščini

Murska Sobota – Že v začetku prihodnjega leta bodo lahko vsi, ki jih zanimajo verodostojni podatki o kulturni dediščini in pomembnih ljudeh iz šestdesetih krajev v Prekmurju in šestdesetih v Železni županiji sosednje Madžarske, do teh podatkov brezplačno in javno dostopali prek posebnega spletnega portala E-documenta Pannonica. V istoimenskem čezmejnem projektu bo namreč nekaj ustanov pripravilo skupno čezmejno bazo podatkov, ki bo služila tudi za strokovno delo.