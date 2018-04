Kmetije kot mini domovi za starejše

Brežice – Prejšnji teden je bil objavljen predlog spremembe uredbe o dopolnilnih dejavnostih, ki bo kmetijam leta 2019 omogočil izvajanje celodnevnega varstva do šest odraslih. Slovenija bo s tem pilotno uvedla vmesno obliko oskrbe starostnikov med življenjem doma in v klasičnih domovih za starejše.

»Uredba bo predvidoma sprejeta maja 2018,« so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, ki vodi pilotni projekt in leta 2016 z ministrstvom za socialne zadeve ustanovljeno delovno skupino. Razvoj oskrbe starejših na kmetijah je namreč rezultat interesa za širitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ne pa posledica sistemskega reševanja kritično neurejene dolgotrajne oskrbe starostnikov v Sloveniji.



Predlog spremembe uredbe predvideva dve obliki oskrbe odraslih oziroma starejših: celodnevno bivanje do šestih oseb v enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah ter dnevno varstvo do 12 oseb.