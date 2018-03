Ko brezposelnost ponuja več kot plača

Ljubljana – Brezposelnost se zmanjšuje, gospodarski kazalniki so spodbudni, humanitarne organizacije pa opozarjajo na nove oblike revščine, ki nastajajo kljub veliki gospodarski rasti. Tako socialna kot davčna zakonodaja ne dajeta spodbude, da bi se ljudje iz socialne stiske postavili na svoje noge, svarijo.

»K nam pridejo ljudje, ki imajo status zaposlenega, a ne prejemajo dohodka ali pa je ta zelo nizek. Prinesejo nam plačilne liste ali bančne izpiske, iz katerih je razvidno, da ne zaslužijo niti minimalne plače. Marsikdo dela v javnem zavodu in država mu doplačuje do minimalne plače, kar se nam zdi skrajno nesprejemljivo. Sramotno je, kako mizerne so te plače,« je kritična Ema Verbnik, sekretarke območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.