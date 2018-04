Ko denar ni več ovira

Verjetno ga ni med nami, ki ne hrepeni po zanimivih doživetjih na potovanjih, boljšem kolesu, fotoaparatu ali čem drugem. Žal pa pogosto ostane zgolj pri želji, ki je zaradi omejenih finančnih sredstev ne moremo uresničiti.

Namesto k prijatelju v banko

Nedavna gospodarska kriza je krepko načela družinske proračune in marsikatero gospodinjstvo je izčrpalo svoje denarne rezerve, zato so možnosti, da bi si denar izposodili od prijateljev ali družinskih članov, zelo majhne. Po posojila, ki se merijo v tisočakih, se praviloma odpravimo na banko. Tam nas seveda čaka podrobno preučevanje kreditnih pogojev, zbiranje najrazličnejših potrdil in napeto čakanje na to, ali bo banka dala zeleno luč za posojilo.

S pravo banko gre lažje

Ali obstaja možnost, da pridemo do gotovine hitreje in enostavneje? V banki SKB pritrjujejo. To dokazuje njihova nova ponudba hitrega gotovinskega kredita, ki strankam banke SKB, tako zaposlenim kot upokojencem, omogoča hitro pridobitev finančnih sredstev. Novi pogoji hitrega gotovinskega kredita so oblikovani povsem po merah in željah strank. Višina je navzgor omejena z 10 tisočaki, kar pokrije vrsto prej neuresničenih želja, potešitev popotniške želje ali pa zgolj nepredvidenih izdatkov, ki nas lahko doletijo (nesreča, popravilo strešne kritine, poroka itd.).

Velika prilagodljivost in hitrost odobritve

Lahko ga najamete od 3 do 60 mesecev, s fiksno obrestno mero, brez potrjevanja dokumentacije pri delodajalcu. Velik plus v očeh kreditojemalca je tudi precej bolj človeška obravnava prihodkovne strani - v kreditno sposobnost posameznika lahko poleg plače ali pokojnine štejejo tudi drugi prilivi, kot so otroški dodatek, avtorski honorar, vračilo potnih stroškov itd., ki so sicer prihodki posameznika, a so bili za klasične bančne pogodbe v preteklosti »nevidni« in tako neupoštevani. Dodana prednost je tudi to, da se lahko vloga za kredit enostavno odda prek spletne banke SKB NET, mobilne banke MOJ@SKB ali v kateri koli poslovalnici SKB. Če bi radi izvedeli več o hitrem gotovinskem kreditu, obiščite spletno stran.



Niste stranka banke SKB? Nič hudega!

Prav posebno ponudbo gotovinskega kredita so pripravili za nove stranke. Vsem, ki bodo do 31. maja 2018 odprli Standardni, Zlati, Prestige ali Pokojninski osebni račun pri banki SKB, bodo priznali 50-odstotni popust pri stroških odobritve kredita. Ročnost kredita je lahko od 3 mesecev do 10 let, višina zneska posojila pa ni omejena, ampak je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca. Ta lahko izbira med fiksno ali spremenljivo obrestno mero - zadnja je vezana na referenčno obrestno mero, npr. euribor. Kredit lahko najamete tudi brez zavarovanja do 8 let. Sicer pa so možne oblike zavarovanja z zavarovalnico, porokom ali hipoteko. Več informacij o gotovinskem kreditu najdete na spletu.

Informativni izračun gotovinskega kredita za znesek 5.000 EUR s spremenljivo obrestno mero za nove stranke SKB:

• Doba odplačila: 36 mesecev

• Spremenljiva obrestna mera: 3-mesečni euribor + 4,70 %

• Skupna obrestna mera: 4,70 %

• Efektivna obrestna mera (EOM): 7,58 %

• Mesečna obveznost: 149,18 EUR

• Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec: 5.577,75 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

• Izračun je narejen za kreditojemalca, ki v času akcije do 31. 5. 2018 v SKB odpre Standardni osebni račun in nanj začne prejemati svoje prihodke.

• Kredit se lahko obrestuje s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Pri fiksni obrestni meri se ta ne spreminja, spremenljiva obrestna mera pa se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3-mesečni euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, v primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne obrestne mere je objavljena na Reutersovi spletni strani EURIBOR01. Banka 3-mesečni euribor objavlja tudi na spletnih straneh www.skb.si in v vseh poslovalnicah SKB. Referenčna obrestna mera 3-mesečni euribor na dan 21. 2. 2018 znaša -0,329 %. Če je referenčna obrestna mera negativna, se šteje, da znaša 0,00 %.

• Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 21. 2. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer kredita brez zavarovanja.

• Mesečni strošek vodenja Standardnega računa znaša 2,20 EUR, kredita pa 2,40 EUR.

• Strošek odobritve kredita znaša 42,50 EUR.

• Skupni stroški kredita znašajo 577,75 EUR.

• V izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa in predvideni stroški obresti. V izračun niso vključeni stroški zavarovanja kredita prek zavarovalnice. Banka lahko skladno s poslovno politiko zahteva zavarovanje kredita prek zavarovalnice. V tem primeru se strošek zavarovanja obračuna po ceniku pogodbene zavarovalnice, banka pa ne bo obračunala stroška vodenja kredita.

• Obrestna mera se v času akcije lahko spremeni.

• Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko