Komunala Trbovlje: novi nadzorniki in stare zamere

Naloga novega NS bo najti direktorja: bo to Milan Žnidaršič, ki je podjetje že zdaj vodil dvajset let?

Trbovlje - Lanska afera na trboveljski Komunali, zaradi katere je imelo podjetje nekaj časa celo dva direktorja, dobiva epilog. Občinski svet je v funkciji skupščine podjetja razrešil tri »neubogljive« nadzornike, ki jih je v nadzorni svet imenoval ob nastopu mandata in imenoval nadomestno trojko. Ta bo čim prej poskušala najti direktorja, ki bo nadomestil sedanjega v.d. direktorja Milana Žnidaršiča.

A po mnenju poznavalcev dogajanja na trboveljskem komunalskem parketu se Milan Žnidaršič, ki je Komunalo vodil dobrih dvajset let, lani pa izgubil bitko za to mesto, a ostal v podjetju, tudi tokrat ne bo zlahka predal. Nasprotno: neuradno bo znova kandidiral za to mesto.

Naj spomnimo, da so zdaj že bivši nadzorniki Komunale lani jeseni za direktorja izbrali Jožeta Pustoslemška, mu soglasno izdali tudi sklep o imenovanju, nato pa so si premislili, polovica nadzornikov je začela obstruirati seje in s Pustoslemškom nikoli niso podpisali pogodbe o zaposlitvi. Pustoslemšek je bil direktor Komunale tako le nekaj ur, saj je Žnidaršič kot neizbrani kandidat podjetje tožil in dosegel, da je sodišče v vsega nekaj dneh izničilo sklep o imenovanju konkurenta Pustoslemška. Zadnji teden novembra 2017 je Žnidaršič nastopil največ polletno vedejstvo, Pustoslemšek pa bo pravico iskal na sodišču. Kazenske ovadbe zoper Žnidaršiča in županjo Jasno Gabrič je na policijo vložil tudi Iztok Hribovšek v vlogi predsednika NS Komunale.

Hribovšek je bil v NS imenovan kot član županjine Liste za naše Trbovlje. Po sporu okrog Komunale je iz nje izstopil, zdaj je samostojni svetnik. Poleg Hribovška je občinski svet na predlog Gabričeve na korespondenčni seji razrešil še člana NS Davorina Žnidariča iz Levice in Mitjo Vozla iz SDS, NS pa je sam zapustil Zoran Gračner, županjin človek v NS Komunale. Gračnerja bo nadomestila direktorica občinske uprave Urška Poznič Goršek, drugi trije nadomestni člani pa so še Nika Potrpin iz SMC, Sara Sotlar iz SDS ter Andrej Šinkovec z Liste za naše Trbovlje.

Dva nadzornika, predstavnika delavcev, ki sta poleg Gračnerja obstruirala delo NS, se z nadzorniških funkcij ne bosta poslovila. Svet delavcev Komunale je odločil, da njihova predsednik in namestnica Edvard Jug in Vlasta Medvešek Crnkovič ostaneta njihova predstavnika v NS tudi v mandatnem obdobju, ki je začelo teči 1. januarja letos in se izteče zadnjega decembra 2021. Nekdanji predsednik NS Hribovšek upa, da bodo organi pregona, ki jim je v preiskavo odstopil tudi domnevno ponarejanje dokumentov v svetu delavcev, do takrat opravili svoje delo.