Koncentracija pod drobnogledom

Ljubljana – Danes se izteče tridnevni rok, v katerem agencija za varstvo konkurence (AVK) pričakuje pripombe na predlog korektivnih ukrepov družbe Slovenia Broadband, ki prevzema Pro Plus. Pričakovati je pripombe iz medijske in telekomunikacijske industrije.

Prevzem, v katerem želi Slovenia Broadband, ki ima v lasti Telemach, pod svoje okrilje pripeljati Pro Plus, ki oddaja televizijska programa Pop TV in Kanal A, že dlje časa vznemirja javnost. Odločitev je v rokah AVK, ki se bo po pričakovanjih pred odločitvijo opredelila do vseh relevantnih trgov, kjer so prisotni Slovenia Broadband, Pro Plus in hrvaška Nova TV, ki jo prav tako prevzema. Po dostopnih podatkih naj bi šlo za trg otroških programov, oglaševanja, spletnega oglaševanja, informativnih programov, športnih programov, dostopa do spletnih vsebin.



AVK je v sklepu o začetku postopka presoje koncentracije zapisala, da ima Pro Plus na trgu televizijskega oglaševanja velik tržni delež – spomnimo, da je AVK za Pro plus pred leti že ugotovil zlorabo prevladujočega položaja na trgu televizijskega oglaševanja – s koncentracijo pa bi se tržni delež združenega podjetja še povečal. Pro Plus ima tudi pomembno stopnjo tržne moči na veleprodajnem trgu TV-programov. Ta je vertikalno povezan z maloprodajnim trgom dobave TV-vsebin končnim uporabnikom, na katerem ima Telemach najvišji tržni delež v Sloveniji. To bi lahko negativno vplivalo na maloprodajni trg prenosa televizijskih vsebin.



Slovenia Broadband v korektivnih ukrepih predlaga, da za pet let obdrži Pro Plus kot podjetje ločeno od povezanih operaterskih podjetij, tudi Telemacha, ter se zavezuje k prodaji otroških televizijskih programov Orlando Kids in OK Bambino oziroma Pikaboo. Oglaševalcev na svojih televizijskih kanalih ne bodo ovirali pri naročanju oglaševanja pri drugih ponudnikih televizijskega oglaševanja v Sloveniji.



Kaj menijo o njihovih zavezah, bodo zdaj povedali tisti, ki jim na trgu stojijo nasproti in najbolje vedo, kaj bi te zaveze pomenile v praksi. V operaterju Elti so že ocenili, da je predlog ukrepov kakovostno kočljiv in kvantitativno obsežen ter opozorili, da je tridnevni rok za pripombe prekratek.



AVK, kjer naj bi kljub kratkemu roku pričakovali vsebinske pripombe, je sklep o začetku postopka izdala konec januarja. Ker je Slovenia Broadband predlagal korektivne ukrepe, se rok za odločitev agencije podaljša, in sicer mora odločiti v 75 dneh od začetka postopka, torej enkrat maja.