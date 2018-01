Konec čezmerne zaščite javnih uslužbencev na račun javnega interesa

Ljubljana - Novinarjev in civilne družbe ne državni organi ne stranski udeleženci ne bodo mogli več ovirati pri dostopanju do informacij, za katere zakon določa, da so javne. To bo omogočilo hitrejše in enostavnejše postopke njihovega pridobivanja ter bolj učinkovit nadzor nad oblastjo.

Dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja je zvečer prestala še sito državnega zbora. Poslanci so jo sprejeli z __ glasovi in ____ proti. Nasprotniki so bili kritični zlasti do njegove morebitne protiustavnosti, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, saj je onemogočanje sodelovanja stranskih udeležencev v upravnih postopkih po mnenju nekaterih v nasprotju s pravicama do enakega varstva pravic in sodnega varstva.

Zakona zato opozicijske SDS, NSi in Levica niso podprle, niti mu niso nasprotovale. V zadnji so menili, da bo predlog sicer olajšal dostop do informacij, toda na protiustaven način, zato se lahko zgodi, da ga bo razveljavilo ustavno sodišče.