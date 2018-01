Konec stavke v novomeškem domu starostnikov

Novo mesto - V skladu s sprejetimi sklepi sveta zavoda Doma starejših občanov (DSO) Novo mesto sta danes pozno popoldne Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in direktorica DSO Milena Dular podpisala stavkovni sporazum, kar pomeni, da bodo odslej zaposleni v izmenskem delu prejemali finančno nadomestilo za dela proste praznične dni.

Predsednik stavkovnega odbora Zvonko Vukadinovič je za spletno Delo povedal, da je direktorica privolila v njihove zahteve po izplačilu nadomestila za tiste praznične dni, ko tamkajšnji delavci nimajo delovnih obveznosti. »Z obojestranskim popuščanjem smo dosegli dogovor v zadovoljstvo vseh,« je povedal Vukadinovič. Po besedah sogovornika sindikat ne zahteva več izplačila nadomestil za zadnji dve leti in tudi ne vztraja, da mora direktorica DSO Milena Dular »nemudoma odstopiti«.

Po njegovih besedah je omenjeni sindikat sicer stavko začel, ker je vodstvo novomeškega DSO zaposlenim med prazniki zadnji dve leti podeljevalo neplačane proste dneve, ki so jih morali ti potem še nadoknaditi.

»Dom ob 50.000 prazničnih evrov«

Ker so bili delavci prepričani, da se jim dogaja krivica, so v sredo začeli stavkati z namenom, da direktorica po dveh letih neizplačil znova udejani leta 2009 sprejeti dogovor med sindikatom in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki v 12. točki sporazuma jasno določa, da mora delavcem, ki se jim na podlagi zakona o delovnih razmerjih lahko omeji pravica do odsotnosti z dela ob dela prostih praznikih in ob drugih z zakonom določenih dela prostih dneh, ker njihova narava dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan, delodajalec določiti takšen razpored obveznosti, da so v primerih, ko praznik sovpada z dnevi od ponedeljka do vključno sobote, upravičeni ali do plačila za delo ali do nadomestila plače zaradi praznovanja.

Dularjeva je med stavko v sredo zavzela stališče, da bo spoštovala vse zahteve, ki bodo skladne s pristojnim zakonom in kolektivno pogodbo. Svet zavoda je nato v sredo zvečer sprejel sklep, da se v stavkovni sporazum vključi 12. točko dogovora sklenjenega med MDDSZ in sindikatom leta 2009, ter da naj MDDSZ najkasneje do konca junija letos to besedilo vnese v kolektivno pogodbo.

Vukadinovič je povedal, da bo DSO za 170 izmenskih delavcev od sicer 230 zaposlenih, zaradi prazničnih dni ob približno 50.000 evrov na leto.

Direktorica DSO novo mesto Milena Dular je za spletno Delo povedala, da je sporazum kompromis zahtev in popuščanj. »Zadeva se je s podpisom končala,« je rekla Dularjeva.

»Z vsebino sporazuma med obema stranema še nismo uradno seznanjeni,« so na kratko odgovorili na naša vprašanja na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.