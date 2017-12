Koroški gorski reševalci svarijo ...

... nikar v gore! Snežne padavine so preobilne.

Črna na Koroškem – Gorska reševalna služba Koroška zaradi novih snežnih padavin odsvetuje obisk koroških gora.

Ponekod v visokogorju je snežna odeja višja kar za en meter. »Zaradi močnih snežnih padavin se je povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Trenutno velja 4. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov,« so sporočili koroški gorski reševalci.

Sneži tudi v Podpeci, na gorski planoti Mitnek pod goro Peco, kjer bodo zadnji januarski vikend graditelji od vsepovsod zgradili nove snežne skulpture kralju Matjažu in njegovi izvoljenki Alenčici v čast. Organizator osrednje zimsko turistične prireditve na Koroškem, občina Črna na Koroškem, vabi ekipe, da na občinski spletni strani poiščejo prijavni obrazec in ga čimprej izpolnijo.

Od leta 1993 so kralju Matjažu zgradili že 1350 snežnih gradov in skulptur. Šestindvajseta prireditev njegovemu veličanstvu v čast bo potekala od 26. do 28. januarja.