Ljubljana - Kristjani po vsem svetu so opolnoči, ko so po številnih cerkvah začele polnočnice, pričakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Nadškofa metropolita Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta v Ljubljani in Mariboru darovala polnočnici. Evangeličanski škof Geza Filo je vodil božično bogoslužje v nedeljo popoldne v Ljubljani.

Zore je daroval polnočno mašo v ljubljanski stolnici. Dejal je, da Bog človeka ni ustvaril za temo in za strah. »Ustvaril ga je iz ljubezni in ga postavil v raj, da bi mogel uživati Božje darove, da bi se mogel veseliti svojega Stvarnika in svojega bližnjega,« je dejal v nagovoru. Po njegovih besedah je Bog ljubezen in ker vse, kar dela, dela iz ljubezni in za ljubezen, človeka ni zavrgel in se ni obrnil proč od njega, čeprav je človek zdvomil nad njegovo ljubeznijo.

Na vse to nas po njegovih besedah spominjajo prazniki, ki so prav zaradi tega tako lepi. »Praznovanja naše vere so čudovito stvarna, saj si ne zapirajo oči pred ničemer. Ne pred temo, ne pred človekovim grehom, ne pred njegovim odpadom od Boga, ne pred njegovo sposobnostjo odločati se za zlo. Obenem pa naši prazniki ostajajo polni upanja, pogleda v prihodnost, globoke vere, da je Bog zvest sebi in bo svoje obljube tudi izpolnil,« je vernike nagovoril Zore.

Škof evangeličanske cerkve Geza Filo je vodil božično bogoslužje v nedeljo popoldne v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. V svoji pridigi je dejal, da oblast Jezusa Kristusa ni oblast tega sveta, ki temelji na moči in bogastvu, ampak je oblast ljubezni, »ki v svetu vzpostavlja kraljestvo pravičnosti in miru«.

Hkrati Jezus Kristus po njegovih besedah vrača upanje vsakomur. "Po njegovi milosti dajmo temu upanju glas, dajmo temu upanju telo, tako da pričujemo za solidarnost in mir," je dejal. Vernike je pozval, naj se na božično noč pustijo »izzvati in poklicati Jezusu«. »Tako bomo okusili pravega duha božiča: lepoto ljubljenosti od Boga,« je dejal.

Številni verniki so božič pričakali v Vatikanu, kjer je imel papež Frančišek ob 21.30 mašo. Danes bo papež številne vernike na Trgu svetega Petra tudi nagovoril in podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

Božične maše danes potekajo tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Cvikl bo imel mašo ob 10. uri v mariborski stolnici, Zore pa v ljubljanski stolnici ob 16. uri. Škof evangeličanske cerkve Filo bo imel božično bogoslužje v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani ob 11. uri.

Božič je eden največjih krščanskih praznikov, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Mnogi na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.