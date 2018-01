Kupcem na voljo rekordne količine lesa

Slovenj Gradec – Organizatorji 12. licitacije vrednejšega lesa bodo predvidoma v ponedeljek končali dovoz hlodovine na prizorišče dražbe v Slovenj Gradcu. Vse kaže, da bodo letos rekordnemu številu kupcev na razpolago rekordne količine izjemno kakovostne hlodovine. Doslej so je navozili že dva tisoč kubičnih metrov.



»Že v začetku prihodnjega tedna pričakujemo na Koroškem prve kupce. Poleg tradicionalnih, med katerimi sta tudi kupca iz Portugalske in Švice, bo osem novih iz Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in drugod. Številni bodo na dražbi kupovali brez posrednikov,« pravi Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. Kupci bodo morali oddati pisne ponudbe za posamezen hlod.

Pričakujejo jih od 24. januarja do 5. februarja, ko bo na vrsti odpiranje ponudb. Ker prve kupce na območju poslovne cone Ozare pričakujejo že v ponedeljek, konec tedna pa je napovedano sneženje, bodo morali organizatorji do njihovega prihoda s hlodov očistiti ves sneg. Te dni jim največje težave povzročajo visoke temperature, ki so razmočile prizorišče dražbe in ga ponekod spremenile v njivo, s katere se težki kamioni izvlečejo le s pomočjo traktorske vitle.



Novinka na dražbi je tudi sekvoja. Foto: Mateja Kotnik/Delo

Rekorder prihaja iz okolice Murske Sobote