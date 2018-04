Most na Soči - lepši, a tudi dražji

Most na Soči – S celostnim pristopom h gradnji novega mostu in ureditvi bližnjega območja na Mostu na Soči se je izvedba po vsej verjetnosti zamaknila za najmanj tri leta. Tudi vrednost naložbe se bo vsaj podvojila, denar pa bosta morali zagotoviti prihodnji sestavi parlamenta in zaradi najmanj dvakrat dražjega objekta tudi tolminskega občinskega sveta.



Potem ko so krajani v začetku meseca skoraj soglasno potrdili idejno zasnovo arhitekturnega biroja Trije arhitekti, so postavljanje novega mostu pravzaprav začeli na novo. »Direkcija za infrastrukturo bo morala pripraviti nov projekt,« so potrdili v državni službi, potem ko bi morali glede na prvotne načrte že postavljati nov most, po katerem bi promet speljali že jeseni. »Zdaj je bil še čas, da se pripravi projekt novega mostu, ki ga – tako kot obstoječega – prihodnjih sto let bržkone ne bodo menjali. Čeprav je zaradi spremembe projekta nekajletni zamik realnost, je to sprejemljivo, saj nova idejna zasnova prinaša povsem drugo kakovost,« je prepričan Mitja Taljat iz delovne skupine krajevne skupnosti Most na Soči, ki je pri iskanju rešitve sodelovala z republiško direkcijo in občino.



»Nadstandard« bo plačala občina



Gradnja oziroma rekonstrukcija bo tako prišla na vrsto šele v letih 2020 in 2021, če bodo v proračunu države in občine zagotovljena finančna sredstva, pravijo na direkciji. Medtem ko bi za prvotni »inženirski projekt« namenili dobrih 600.000 evrov, sta novi most in urejanje okolice po grobih ocenah vredna od 1,2 do 1,5 milijona evrov. Glede na zakon o cestah bosta račun plačali lokalna skupnost in država, kjer pa so na direkciji že napovedali, da predvidenega deleža ne bodo spreminjali. »Razliko, ki bo nastala v vrednosti naložbe, bo morala pokriti lokalna skupnost, saj se večina sprememb nanaša na dele (površine za pešce, razsvetljavo), katerih financiranje je v pristojnosti lokalne skupnosti,« pravijo na direkciji.



Mostarji enotni in samozavestni



Na občini doslej niso predvideli sofinanciranja, so pa plačali izdelavo idejne zasnove, ki je na koncu prepričala z betonskim mostom opečnate barve in tremi ločenimi pasovi za vozila, kolesarje in pešce, bistveno boljša je tudi pretočnost vode pod mostom. Župan Uroš Brežan opozarja, da bo treba počakati na projekt, ko bo znano tudi, kakšen finančni delež bo morala zagotoviti občina: »Končno odločitev bosta sprejeli prihodnji sestavi državnega zbora in občinskega sveta,« pravi župan, ki upa, da bi lahko projekt pognali leta 2020.



Obenem pravi, da bo treba z vidika vseh vpletenih tudi temeljito preveriti, zakaj je že potrjeni projekt doživel tako velike spremembe šele po protestu krajanov: »Sam si želim, da bi most na Mostu na Soči lahko obveljal kot primer dobre prakse vključevanja javnosti, bo pa za tako dokončno oceno treba počakati na izvedbo projekta.«



Mostarji se ne bojijo, da bi morebitna nova oblast lahko spremenila načrte, ker da je enotnost krajanov pri izbiri idejne zasnove zadostno zagotovilo za izvedbo. »Prej so bili zapostavljeni prav vsi vidiki navezave mostu na kraj,« pravi Taljat.