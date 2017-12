Leta 2018 do upokojitve štirje meseci več

Ljubljana – Prihodnje leto se, kot je pričakovano, spet podaljšuje obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove – in to za štiri mesece tako za ženske kot za moške glede na leto 2017.



Leta 2018 se bo podaljšalo obdobje, ki se zdaj upošteva za izračun pokojninske osnove; če so se letos upoštevale osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 23 let zavarovanja od leta 1970, se bo leta 2018 upoštevalo 24 let. Prihodnje leto se bodo spet zvišali pogoji za upokojitev: tako ženskam kot moškim se bo starost ob upokojitvi zvišala za štiri mesece glede na leto 2017 – eni in drugi bodo morali uloviti 40 let delovne dobe.



Za upokojitev štiri mesece več



Ženske bodo leta 2018 izpolnile splošne pogoje za pridobitev starostne pokojnine pri 59 letih in osmih mesecih starosti (štiri mesece več kot leta 2017) ter 40 letih delovne dobe brez dokupa. Upokojile se bodo lahko tudi ženske, stare 64 let, z najmanj 20 leti delovne dobe ali tiste, stare 65 let, z najmanj 15 leti zavarovalne dobe.



Moški bodo morali biti leta 2018 stari 60 let, kar pomeni štiri mesece več kot letos, in imeti 40 let delovne dobe. Upokojili se bodo lahko tudi tisti, ki bodo stari 65 let in zbrali najmanj 15 let zavarovalne dobe, poudarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).



tudi določene izjeme





Potem seveda nastopijo določene izjeme, s katerimi se starostna meja lahko zniža: to so otroci ali posvojeni otroci, služenje obveznega vojaškega roka, med izjeme sodi tudi vstop v obvezno pokojninsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Ženskam in moškim se zaradi otrok lahko zniža starostna meja s 65 let na največ 61 let starosti, če je eden ali drugi dopolnil 38 let delovne dobe brez dokupa. Moški si z vojaškim rokom ob 38 letih delovne dobe brez dokupa lahko znižajo starostno mejo na največ 63 let starosti. »Bližnjica« do upokojitve omogoča tudi tako imenovana beneficirana delovna doba, pri nižji starosti pa je mogoče uveljavljati tudi okoliščine, pogojene z zdravstvenim stanjem.Poleg starostne pokojnine imamo še predčasno pokojnino leta 2018, za katero se odmera izračuna enako kot za starostno pokojnino: za ženske torej pri 59 letih in osmih mesecih starosti ter 40 letih delovne dobe, za moške pa je zahtevana starost 60 let in 40 let delovne dobe. Izjema so tudi vdovske pokojnine: vdova ali vdovec imata pravico do vdovske pokojnine v letu 2018, potem ko dopolnita 56 let, kar pomeni, da se je starost zvišala za pol leta.Po zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 so določene tudi nove višine letnega dodatka, ki se bo izplačal ob redni pokojnini za julij: tisti z najnižjo pokojnino v višini 450 evrov bodo prejeli najvišji letni dodatek 410 evrov in tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 780 evrov, najnižji dodatek v vrednosti sto evrov; preostali pa so nekje med najvišjim in najnižjim, kar je sicer natančno določeno.Meja za davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zpiz glavni izplačevalec, se ne spreminja, akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, ki so višje od 1095,15 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave. Splošna olajšava bo 1. januarja 2018 na letni ravni 3302,70 evra, na mesečni pa 275,23 evra, a kot sporoča Zpiz, tudi leta 2018 večina upokojencev ne bo plačevala akontacije od dohodnine od mesečnih pokojnin. Posebno so seveda določena tudi pravila za letne dodatke tistim, ki pokojnino prejemajo iz tujine.