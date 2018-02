Ljubeči stari starši so pravo bogastvo

Ljubljana – Medgeneracijski konflikt ob nastanku nove družine je lahko prvi korak k vzpostavitvi zdravih odnosov med odraslimi, v katerih se najbolje počutijo vsi, še posebno odraščajoča mladež, pravi Danica Vidmar, ki vodi Familylabove delavnice o odnosih med starši in odraslimi otroki.



Starši so odgovorni za svoje otroke, poudarja Danica Vidmar. Ob tem pa imajo tudi odgovornost za oblikovanje jasne slike, kako želijo vključiti stare starše v svojo novonastalo družino: »Mladi starši te slike dostikrat nimajo izoblikovane ali pa se o tem ne upajo ali ne znajo dogovoriti s starimi starši. Stari starši pa imajo pravico, da se z dodeljeno vlogo strinjajo ali tudi ne.«



Razlika med nestrinjanjem in vmešavanjem



Razlikovati je treba med nestrinjanjem in vmešavanjem v vzgojo vnukov; babica in dedek imata namreč pravico do drugačnega mnenja, ne pa tudi do vmešavanja, opozarja Vidmarjeva: »Svoje drugačno mnenje glede česarkoli lahko svojim odraslim otrokom razkrijeta in obrazložita. Če mnenje ni sprejeto, je trmasto vztrajanje škodljivo za vse vpletene. Po drugi strani pa starši nimajo pravice določati, kako naj se stari starši vedejo v svojih domovih, ko so sami z vnuki. To pa seveda ne pomeni, da lahko babice in dedki kršijo vsa pravila staršev.« Kot razlaga sogovornica, so konflikti med starši in starimi starši, ki se kažejo pri »obravnavi« vnukov, dostikrat vrh ledene gore, ki spodaj skriva pretekle zamere, težave zaradi neizpeljane ločitve, stiske izpraznjenega gnezda in tako dalje.



Pomagajo in stojijo ob strani z drobnimi pozornostmi



Starši se danes pri vzgoji otrok spopadajo s številnimi težavami, od hiperaktivnosti in drugih motenj, tudi s tesnobo svojih otrok, medvrstniškim nasiljem, učnimi težavami do prevelike razvajenosti otrok. Ali lahko stari starši pri tem pomagajo staršem svojih vnukov oziroma svojim vnukom? Vidmarjeva je prepričana, da lahko stari starši veliko pomagajo, čeprav je vsaka družina posebnost zase: »Stari starši najbolj pomagajo s tem, da dobro (po)skrbijo zase, se veselijo življenja, ostanejo ustvarjalni in živi. Pomagajo tudi s tem, da se znajo skupaj z mladimi starši kritično ozreti na svoje starševstvo, brez pametovanja in samopomilovanja ali vsiljevanja takrat veljavnih metod. Nenazadnje pa lahko mladim družinam stojijo ob strani z drobnimi pozornostmi in pomočjo.«



Zaupanje in varnost



Imeti ljubeče stare starše, ki se dobro razumejo s svojimi odraslimi otroki, je gotovo pravo bogastvo, ki pa žal ni dano vsem vnukom: »Za vnuke je najpomembneje, da stari starši v njihovi prisotnosti ne kritizirajo njihovih staršev, saj je zaupanje v starše temelj otrokovega razvoja. Pomembno pa je tudi, da starši ne kritizirajo starih staršev. Takšna kritika otroku pogosto odvzame veselje in možnost občutiti odnos, ki ga lahko ponudita le dedek in babica,« razlaga Vidmarjeva.



Stari starši namreč vnuku, dostikrat nezavedno, dajejo občutek dodatne družinske varnosti in stabilnosti, ki je neprecenljiva vrednota odraščanja: »Vsi poznamo mnogo primerov, ko se vnuki med odraščanjem po nasvet in pomoč dostikrat lažje obrnejo na stare starše. Gre za zaupanje in varnost, izkušnje in modrost. Nenazadnje pa so stari starši dragocen vir informacij o družinskih in tudi nedružinskih dogodkih iz preteklosti, kar vnuke prej ali slej zanima in jih neizmerno bogati,« poudarja Vidmarjeva.

Pogovori o medgeneracijskih odnosih



Ključ do zdravih odnosov pa je osebni razvoj staršev in starih staršev, pravi Danica Vidmar: »To ni vedno enostavno, je pa edina prava pot, s katero ima starejša generacija več težav kot mlajša. Zapletanje v konflikte in dokazovanja, kdo ima bolj prav, poglablja družinske frustracije.« V mednarodnem združenju Familylab, ki ima sekcijo tudi v Sloveniji, bodo v prostorih na Zaloški 54 za stare in mlade starše organizirali dvourne sredine pogovorne večere 11. aprila, 9. maja in 6. junija, z začetkom ob 19. uri, na katerih bodo iskali poti do zdravih medgeneracijskih odnosov.

