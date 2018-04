Ljubljančani kupujejo stanovanja v Mariboru

V Ljubljani so možnosti za prodajo še kar dobre, a se trg in povpraševanje vendarle umirjata.

Ljubljana – Kaj imajo skupnega stanovanjski trgi po slovenskih regijah? Predvsem to, da je dogajanje povsod živahno, in tudi, da povpraševanje, ponekod bolj, drugod manj, prehiteva ponudbo, zato cene povsod rastejo. Ravni pa so različne, prav tako napovedi, kdaj bodo na trg prišle nove stanovanjske nepremičnine. Kakšne so značilnosti posameznih regijskih trgov, smo povprašali nepremičninske posrednike v Ljubljani, Kranju in Mariboru. Izvedeli smo enimo, da Ljubljančani kupujejo stanovanja (kot naložbo) v Mariboru, ker je to zanje donosneje.