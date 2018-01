Ljudje si ne želijo rožljanja z orožjem

Sečovlje – Spor okoli Piranskega zaliva je primer prodajanja megle, zaradi katere naj bi se naroda ob njem ukvarjala z nacionalističnimi vprašanji, namesto z reševanjem gospodarskih in socialnih vprašanj. Politki obeh držav vnemajo spore, namesto da bi reševali probleme svojih narodov.



To je bilo sporočilo s protesta okoli 30 predstavnikov Radničke fronte in treh predstavnikov Levice, ki so se danes popoldne zbrali ob Dragonji, kjer je protestiral tudi Joško Joras. Njihova sporočila, ki so jih prebrali v slovenščini, hrvaščini in italijanščini, je spremljalo 15 (tudi tujih) novinarjev in (v ozadju) trije slovenski policisti.



Na shodu so se vprašali, ali je v nacionalnem interesu slovenskih in hrvaških ribičev, da plujejo in lovijo v spremstvu in pod okriljem agresivnih manevrov policijskih čolnov ter da se namesto s svojimi resnimi vprašanji, ukvarjajo z namišljenimi »nacionalnimi« vprašanji. V resnici so v interesu hujskačev, ki si prizadevajo za ohranitev statusa quo in socialne neenakosti. Opozorili so na velike socialne probleme v obeh državah, na revne, brezposelne, na izseljevanje mladih.

Na Hrvaškem je po podatkih Eurostata 1,18 milijona ljudi na pragu revščine, v Sloveniji pa 280.000. Navidezni izhod iz gospodarske krize ne pomeni blaginje za vse. Ljudje na obeh straneh želijo dostojno živeti v miru in od svojega dela. Prepričani so, da se bosta naroda znala zoperstaviti nacionalistom. Željko Marković iz Radničke fronte je pozval, naj o usodi Piranskega zaliva odločajo prebivalci, ki živijo ob njem, predvsem pa naj ribiči prosto ribarijo v zalivu, kot so do zdaj.



Odziv na besede skrajnežev



Hrvaški skrajneži, ki so napovedali protestno akcijo, imenovano Regata za Savudrijo, so naleteli na odpor številnih hrvaških ribičev in dela hrvaške politike, ki takšno akcijo označuje za škodljivo in nepotrebno. Konec tedna je odmevala tudi pridiga škofa Siska Vlada Košića, ki je dejal, da poteka meje ne more spremeniti nobeno sodišče, niti arbitražno.

»Vladajoči slovenski politiki si očitno prizadevajo, da se dobri odnosi med sosedi pokvarijo. Morda zato, ker so vsi iz združene levice, ki še deluje pod znakom rdeče zvezde, pod katero je bilo leta 1945 v Sloveniji ubitih pol milijona Hrvatov,« je po poročanju Jutarnjega lista opozoril siški škof na maši v mestni katedrali.