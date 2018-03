Lokostrelski parkur, terapija skoraj brez omejitev

Radovljica – Z rastjo turističnega obiska se zadnja leta povečuje tudi število zasebnih ponudnikov prenočitev v turističnih krajih. A zgolj zagotoviti posteljo za turista ni več dovolj, treba je ponuditi vsebine, ki poleg dobre postelje in lepe narave zaokrožijo ponudbo. Ena od turističnih niš je lokostrelstvo.



Bernadette Bugelnig iz Poreč na avstrijskem Koroškem iz tamkajšnjega lokostrelskega kluba v dolino Draga pri Begunjah prihaja že štiri leta. »Lokostrelstvo sem spoznala na srednjeveškem festivalu in se vanj zaljubila. Pred štirimi leti smo bili tukaj prvič na turnirju. V dolini Draga je zelo lepo, v gostišču imajo dobro hrano in zadnja leta prihajam redno,« pove. Tako kot večino drugih udeležencev lokostrelskega parkurja v gozdu v dolini Draga, kjer s puščicami streljajo na makete živali v naravni velikosti, tudi njo privlači gibanje na svežem zraku v naravi, kjer, kot pravi, lahko občutiš vse letne čase. S tretjo zimsko tekmo v lokostrelstvu to zimo so v Dragi pred dnevi končali 13. zimski lokostrelski trojček.