Maketo drugega tira bodo odstranili

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Direkcija RS za infrastrukturo je danes obvestila agencijo za varstvo konkurence (AVK), naj preveri, ali so bila ravnanja obeh ponudnikov pri javnem naročilu za izdelavo makete drugega tira skladna s predpisi. Od izvajalca bodo zahtevali, da do ugotovitev AVK umakne maketo in prekine vse aktivnosti v zvezi z njo.

Maketa drugega tira Divača–Koper je val razburjenja povzročila po tem, ko so v ponedeljek v javnost prišle informacije, da je bila preplačana. Prvi mož direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je v torek pojasnil, da se je pri izbiri izvajalca za izdelavo makete zgodila napaka. Pristojna komisija je pri izračunu uporabila program excel, pri čemer formule »niso bile ustrezno korigirane«.

Zaradi zapleta Topolko ne namerava odstopiti, sta pa po neuradnih informacijah STA prejšnji teden dve uslužbenki direkcije zaradi tega primera že prejeli odpoved delovnega razmerja.

Sporna maketa Foto: Blaž Samec/Delo

Ponudbi za maketo sta poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Če bi komisija upoštevala navodila iz razpisne dokumentacije, bi moral izdelavo makete nedvomno dobiti cenejši ponudnik, na koncu podeljene točke pa se ne ujemajo, pa čeprav naj bi Art Rebel 9 ponudil po kakovosti boljšo rešitev.

Revizijo postopka lahko poleg AVK zahtevajo tudi drugi zagovorniki javnega interesa – Komisija za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in ministrstvo za javno upravo. V primeru morebitnega dogovarjanja med ponudniki pa bi se lahko s primerom ukvarjala tudi policija.