»Malčki trpijo petnajst let. Solze mi stopijo v oči«

Ljubljana – Kardiovaskularni in torakalni kirurg Igor Gregorič že tri desetletja gradi zdravniško in znanstveno kariero čez lužo. Vodi center za srčno popuščanje v bolnišnici Memorial Hermann v Houstonu, kjer od zaposlenih pričakuje, da delajo kot eno in dihajo skupaj. Tak način delovanja si zdaj prizadeva prenesti na Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOS), ki ga pomaga postavljati na noge v Sloveniji.



Z ustanovitvijo inštituta se mudi. Konec aprila bo potekla pogodba o sodelovanju ljubljanskega kliničnega centra z bolnišnico iz Prage. Je realno pričakovati, da bo 1. maja inštitut res začel delati?



Upamo. Začetek delovanja smo raje povezali s prvim možnim terminom, da bomo, če se zavleče, še lahko ujeli prvi julij, ki je uradni datum, do katerega je treba najpozneje vzpostaviti delovanje inštituta. Prvi maj je sicer realen datum, a imamo še nekaj odprtih stvari. Hkrati z ustanovitvijo inštituta potekajo tudi pogovori s Čehi, da podaljšajo pogodbo. Ti imajo pomisleke zaradi razmer na oddelku otroške intenzivne terapije, kjer je stanje kadrovsko kritično. Upam, da se bo to uredilo. Če inštituta še ne bo, mora biti poskrbljeno, da bodo otroci varni.



Je vzrok za naglico tudi to, da se bližajo volitve, ljudstvo pa ministrici za zdravje ni najbolj naklonjeno? Inštitut bi bil dober predvolilni bonbonček?



Ne razmišljam politično. Podrejen sem stroki. Strokovno menim, da je bil z ustanovitvijo inštituta narejen velik preskok. Kako, zakaj in kakšna možna ozadja obstajajo, so vprašanja, s katerimi se ne ukvarjam.