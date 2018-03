Manica Janežič Ambrožič nastopila mandat odgovorne urednice

Ma. F., STA

Ljubljana – Manica Janežič Ambrožič z današnjim dnem nastopa štiriletni mandat odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija (TVS). Kot so zapisali v RTVS, je od uredništva informativnega programa dobila 70-odstotno podporo. Na mesto odgovorne urednice jo je na predlog direktorice TVS Ljerke Bizilj imenoval generalni direktor RTVS Igor Kadunc.

Manica Janežič Ambrožič je že od leta 1994, še med študijem francoskega jezika in novinarstva, sodelovala z nacionalno televizijo kot honorarna sodelavka, od leta 1997 pa je zaposlena na RTV Slovenija. V tem času je od novinarke zunanjepolitičnega uredništva informativnega programa prehodila pot do voditeljice informativnih oddaj, avtorice odmevnih dokumentarnih oddaj z notranje- in zunanjepolitičnega področja, o osamosvojitvi Slovenije, izzivih Evropske unije, avtorice več oddaj Zrcalo tedna in voditeljice predvolilnih soočenj, so v sporočilu za javnost zapisali na portalu MMC.

Pokrivala je predvsem teme, povezane z Evropsko unijo, pa tudi dogajanje v Franciji, kjer je nazadnje leta 2017 spremljala francoske predsedniške volitve, in ZDA, saj je bila leta 2016 vodja projekta predsedniških volitev v ZDA na RTV Slovenija. V zadnjih letih je delala predvsem kot voditeljica in urednica TV Dnevnika. Sodeluje pa tudi pri izobraževanju novinarjev na Fakulteti za družbene vede.

Le leto po tem, ko je leta 1997 začela voditi Dnevnik na TV Slovenija, je dobila viktorja za najbolj obetaven televizijski obraz, obenem pa je bila istega leta nominirana tudi v kategoriji za najboljšega televizijskega voditelja. Leta 2015 je skupaj z Dejanom Ladiko prejela RTV priznanje za nadpovprečne delovne dosežke v preteklem letu za pokrivanje odmevne teme o arbitražnem sporazumu in s tem povezanimi zapleti. Leta 2016 je prejela strokovnega viktorja za najboljšega voditelja informativne TV-oddaje.

Manica Janežič Ambrožič je na mestu odgovorne urednice nasledila v. d. odgovornega urednika Vanjo Vardjana.