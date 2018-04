Manj vreč, več odgovornosti

Danes za jutri

Odgovornost do kupcev, partnerjev in sodelavcev, obenem pa tudi do okolja in družbe je v središču delovanja podjetja HOFER, ki si v okviru projekta Danes za jutri skupaj z vpletenimi prizadeva oblikovati lepšo prihodnost. Skrb za okolje je tako skrb prav vsakogar med nami, zato je tudi pri nakupovanju dobro imeti v mislih trajnostne odločitve in ravnanje. Lastna vrečka je seveda najboljša rešitev, do okolja prijaznejša izbira pa je tudi trajnostna vrečka, ki naj postane stalna sopotnica pri vseh vaših nakupih.

Foto: HOFER

Manj je vreč

Z majhnimi dejanji vsak dan prispevamo k boljši prihodnosti. HOFER od februarja 2018 kot prvi večji trgovec v Sloveniji omogoča nakup trajnostne vrečke Manj je v(r)eč, izdelane iz bombaža, ki izpolnjuje standarde pravične trgovine. Z njenim nakupom pomembno prispevamo k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer pridelovalk in pridelovalcev bombaža v državah v razvoju ter k spodbujanju varovanja okolja.

Foto: Maja Rotovnik

S trajnostno vrečko varujmo slovenske vode

Za vsako prodano trajnostno vrečko Manj je v(r)eč podjetje HOFER 5 centov donira društvu Ekologi brez meja. Omenjeno društvo bo s pomočjo zbranih sredstev jeseni organiziralo akcijo Očistimo Slovenijo, v sklopu katere bodo popisali stanje večjih slovenskih vodotokov in očistili najbolj kritične dele, pridružili pa se jim bodo tudi HOFERjevi sodelavci. Do zdaj HOFERjevo trajnostno vrečko Manj je v(r)eč uporablja že več kot 17.800 ljudi, aktualno število in s tem zbrana sredstva pa lahko spremljate na spletni strani www.manjvrec.si.

Ali ste vedeli?

Ste vedeli, da v Sloveniji letno porabimo od 300 do 600 milijonov plastičnih vrečk, kar 89 odstotkov pa jih uporabimo zgolj enkrat? Povprečen Slovenec tako na leto porabi od 150 do 300 plastičnih vrečk, recikliramo pa jih le približno 4 odstotke. Plastična vrečka, ki je tako v povprečju v uporabi zgolj 30 minut, za razgradnjo v naravi potrebuje od 400 do 1000 let. Večina plastičnih vrečk se zavrže in konča na raznih odlagališčih, zaradi neodgovornega ravnanja z vrečkami te močno onesnažujejo okolje, v morju pa se vanje pogosto zapletejo živali, ki zaradi tega lahko tudi poginejo