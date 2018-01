Fank predaja žezlo Simonu Veličkemu

Ljubljana - Simon Velički z jutrišnjim dnem kot vršilec dolžnosti prevzema vodenje slovenske policije. Na predlog notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar bo deloval kot vršilec dolžnosti.

Ker se vladi izteka mandat, je razumljivo, da novega razpisa za generalnega direktorja Policije ne bo, dokler ne bo znano, kdo bo po volitvah vodil državo. Mandat generalnega direktorja je načelno vezan na mandat vlade, saj ima vsak notranji minister dolžnost in pravico, da na ta položaj postavi zaupanja vredno in strokovno osebo.

Leta 1964 v Slovenj Gradcu rojeni Simon Velički ima dom in družino na Gorenjskem. Je oče dveh otrok in klasični karierni policist. Miličniško uniformo je po končanju kadetske šole prvič oblekel leta 1983 na velenjski postaji. Nadaljeval je šolanje na takratni višji šoli za notranje zadeve, poklicna pot pa ga je vodila na postajo milice v Dravograd.

Leta 1988 je uniformo zamenjal za civilno obleko, a policije (še) ni zapustil. Zaposlil se je v kriminalistični službi v Kranju, kjer je opravljal naloge kriminalističnega preiskovanja na klasičnem in gospodarskem področju. A modremu suknjiču se le ni povsem odrekel, saj je bil v projektu javne varnosti nekaj časa tudi pomočnik komandirja na Policijski postaji Radovljica.

Šole kljub delu ni obesil na klin, ampak je nadaljeval študij prava na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je leta 1995 diplomiral. Na Policijski upravi Kranj je nato prevzel vodenje oddelka za operativo, poleg reorganizacije je vodil tudi oddelek za organizirano kriminaliteto.

Preizkusil se je tudi v drugih poklicih, saj je ob prehodu v novo tisočletje za dve leti zapustil policijo in postal tajnik občine oziroma direktor Občinske uprave Bohinj. Novembra 2002 se je vrnil v policijo, na Policijsko upravo Kranj, kjer je na delovnem mestu načelnika urada kriminalistične policije vodil gorenjske kriminaliste. V tem času se je udeležil tudi več seminarjev v organizaciji FBI, Cepol (Evropska policijska akademija) in drugih institucij, poleg tega je kot kriminalistični inštruktor več let sodeloval pri izobraževanju in usposabljanju novih kriminalistov.

Aprila 2009 je prevzel vodenje Policijske uprave Kranj. Povabilo takratnega generalnega direktorja Janka Gorška, da postane šef kriminalistične policije, je iz osebnih razlogov zavrnil. Takrat so se v javnosti pojavljale anonimke, s katerimi so ga poskušali diskreditirati zaradi grenke osebne preizkušnje. Takrat so na dan spet privlekli več kot četrt stoletja staro zgodbo o prometni nesreči, ki jo je povzročil.

Izzivov ne bo manjkalo

Velički deluje v različnih delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z razvojem slovenske policije, sodeluje tudi kot policijski strokovnjak prek tako imenovanega twining projekta za Bosno in Hercegovino. Je tudi predavatelj kazenskega prava in kriminalistike, sodeluje pa tudi pri izvajanju usposabljanj za nove vodje v policiji.

Policijo gotovo sprejema v boljši kondiciji, kot jo je pred leti njegov predhodnik, a izzivov mu gotovo ne bo manjkalo. Če ne prej, se bo začelo februarja, ko bodo zaradi napovedane stavke policistov pred vodstvom še posebno naporni dnevi. Ob pomanjkanju kadra je namreč naporno organizirati delo že brez izrednih dogodkov.

A odhajajoči Marjan Fank (pogovor z njim si preberite v jutrišnjem Delu in na Delo.si) ne dvomi, da Simon Velički, ki se jutri seli v njegovo pisarno, ne bo kos tej in drugim zahtevnim nalogam, ki so pred njim.