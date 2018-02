Maske spet preganjale zimo v knežjem mestu

Celje - Maškaram lani povorke niso privoščili, v letošnjem, volilnem letu, pa je Zavod Celeia Celje spet pripravil pustno povorko z rajanjem na Krekovem trgu.

Začelo se je že dopoldne, ko so v mesto glasno vkorakale maškare Osnovne šole Lava, ki edina vsako leto poskrbi za pustno vzdušje v mestu. Otroci oziroma zdravniki, meduze, kocke, kuharji ... so glasno piskali, trobili, vrteli raglje, skratka zima bi se morala ustrašiti.

Pa vendarle so popoldne še poplesavale snežinke, ko se je v mestnem središču začela povorka za vse ostale pustne šeme. Pustna komisija Turističnega in kulturnega društva Celje v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje je razglasila najlepše, najbolj izvirne maske, pa tudi najlepše okrašene lokale v mestu. Najboljši so dobili nagrade v obliki tako imenovanih mestnih (darilnih) bonih.

Celjski pust 2018 se bo zaključil jutri s pokopom pusta na Krekovem trgu.