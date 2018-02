Matija bo letos zatajil, prihaja polarni mraz

Ljubljana – Kljub mrzlemu, celo zasneženemu Matiji, ki goduje jutri, se bomo zbudili v ledeno hladno nedeljo in mraz se bo nato še stopnjeval. Po več letih (pre)zgodnje pomladi naj bi se narava letos zbudila normalno ali celo malo pozno.



Polarni mraz, ki k nam prihaja prihodnji teden, nas bo, sodeč po napovedih Agencije za okolje (Arso) najbolj stisnil v sredo, ko bodo v osrednji Sloveniji najnižje jutranje temperature zdrsnile tudi pod –20 stopinj Celzija. Od nedelje pa vsaj do srede bodo tudi ob obali temperature podnevi vztrajale pod lediščem. V osrednji Sloveniji bodo dnevne temperature globoko pod lediščem vsaj do petka. Za silo se bomo, kot kaže, »ogreli« lahko šele konec prihodnjega tedna.

Poleg tega da nas bo prihodnji teden zeblo in bomo zato imeli tudi višje račune za ogrevanje, pa drugih resnih posledic ohladitve verjetno ne bo. Mraz lahko prizadene primorske oljkarje, za preostali del Slovenije pa je letos manj verjetna spomladanska pozeba, ki smo ji bili priča v preteklih dveh letih.

Čeprav bo kurjenja več in bodo tudi višje emisije prašnih delcev, se onesnaženost verjetno ne bo povečala. Ta se pojavi predvsem ob nastanku temperaturnega obrata, ki pa ga ni pričakovati. Poleg mraza naj bi bilo prihodnji teden tudi vetrovno. Tako bomo občutili še večji mraz, kot ga bodo kazali termometri.