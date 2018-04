Medlo o referendumu in novi zapleti na trasi

Ljubljana – Tudi na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru bo 32 organizatorjev kampanje. Dva, ki sta zamudila rok prijave (SŽ in Damir Josipovič), bosta lahko nastopala kot organizatorja, vendar zakon v takih primerih predvideva plačilo globe.



Kot nam je pojasnil direktor Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko, sta podjetje SŽ in Damir Josipovič zamudila rok za prijavo, saj sta jo oddala zadnji dan po pošti in so ju prejeli dan kasneje. Takšno zamudo sankcionira inšpektorat na ministrstvu za notranje zadeve, DVK pa ju je uvrstila na seznam organizatorjev. Proti zakonu bo nastopilo 21 organizatorjev, deset jih bo za zakon, Stranka Alenke Bratušek bo neopredeljena, s tem da bo odločno kritična proti referendumu in proti vladi, ki je po mnenju stranke najbolj odgovorna za položaj, ki je privedel do referenduma. V tej stranki so za čimprejšnjo gradnjo, a brez zakona.



Podobno stališče je zavzel Sindikat žerjavistov Luke Koper, ki se bo v kampanji zavzel za takojšen začetek gradnje drugega tira, a brez zakona, ker je ta po njihovem mnenju nepotreben.



Zamudno



Po skoraj dveh letih neuspešnega iskanja arheoloških izvajalcev na trasi bodoče proge je direkcija za infrastrukturo (ki jo vodi Damir Topolko) marca objavila nov razpis za arheološke raziskave na območjih Dekani (Purgarce-Buševca) in Osp (nahajališče Špina). Tokrat so ponudbo oddala štiri podjetja. Za najnižjo vrednost bi dela opravili podjetji Magelan Skupina iz Kranja in JV Arhos iz Brežic (891.140 evrov). Prijavili pa so se še Zavod za varstvo kulturne dediščine RS (1.166.515 evrov), PJP (1.499.895 evrov) in Arhej (1.524.962 evrov). Za izkopavanja je predvidenih osem mesecev, za končno izvedbo raziskav pa dve leti.



Kdaj načrt za dvojne cevi



Glede predvidenega širjenja servisnih cevi drugega tira (ki sta ga lani obljubila državni sekretar Jure Leben in minister Peter Gašperšič) so nam na ministrstvu odgovorili: »Arso je prejšnji teden poslal dopis, da je treba dopolniti vlogo za okoljevarstveno soglasje v predhodnem postopku. To bomo storili in pričakujemo, da bo Arso potrdil, da ni potreben nov postopek za okoljevarstveno soglasje. Na podlagi takšne odločitve bomo vložili vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja za širitev servisnih cevi.« Ta odgovor naj bi pojasnjeval tudi, zakaj ministrstvo še zmeraj ni naročilo izdelave projektov za izvedbo del (PZI). Javno naročilo za te projekte bodo objavili, ko bo jasno, kako bodo širili servisne cevi predorov.



Na vprašanje, zakaj ministrstvo (ali DRSI) še zmeraj nima investicijskega programa, so nam odgovorili: »Brez uveljavitve zakona ni mogoče izdelati končne različice investicijskega programa. Ta bo pripravljen v 60 dneh po uveljavitvi zakona. V tem času bo predvidoma sprejeta tudi odločitev o širitvi servisnih cevi, kar bo upoštevano pri končni verziji investicijskega programa.«