Meja sneženja se spušča, vremenskih nevšečnosti vse več

Šp. B., STA, K. M.

Ljubljana - Meja sneženja se po državi spušča. Po zadnjih podatkih sneži na območjih, ki so okoli 500 metrov nad morsko višino, sneg je tako že na Notranjskem in Kočevskem. Po podatkih Agencije RS za okolje se bo meja sneženja do večera še spuščala do nižin. Na Kredarici in Kaninu je v zadnjih 24 urah na novo zapadlo 85 centimetrov, na Voglu 75 centimetrov, v Ratečah pa 30 centimetrov snega. Agencija opozarja da se bo snežna odeja danes in v petek le počasi sesedala. Tako je velika nevarnost snežnih plazov.

Okolico Ilirske Bistrice zajelo deževje

Velike padavine na ilirskobistriškem območju so v sredo zvečer in danes ponoči domačinom povzročile nekaj težav. Meteorne vode in reka Reka so na območju vsakoletnih poplav zalivale kleti in pritlične prostore objektov, tudi klet zdravstvenega doma. Okoli 50 gasilcev je iz večine kleti in objektov vodo uspelo izčrpati do 6. ure zjutraj.

»Voda je zalila okoli 20 objektov, a močno deževje hujših težav, na katere ne bi bili pripravljeni, ni povzročilo,« je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Luka Špilar. V 24 urah je na ilirskobistriškem območju zapadlo več kot 100 litrov dežja, kar je povzročilo razlivanje reke Reke. Po besedah vodje intervencije Janeza Kastelica so se prvi alarmi prižgali v sredo okoli 19. ure, nato pa je bil ob polnoči drugi poplavni val.

Zaradi poplavljenih cestišč so zaprte tudi nekatere ceste. Popolnoma zaprta je glavna cesta Pivka-Ribnica-Ilirska Bistrica v Ribnici in v Dolenji Bitnji, lokalna cesta Laze-Planina in lokalna cesta Dolenji Potok v občini Kostel. Po podatkih agencije za okolje reka Reka poplavlja na izpostavljenih mestih v srednjem in spodnjem toku ter še zmerno narašča, medtem ko je v zgornjem toku že pričela upadati. Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju. Poplavljene površine se bodo danes še razširile, predvidoma na območju vsakoletnih poplav. Razlivajo se tudi manjše reke na Kočevskem, možna so tudi razlivanja Save v Zasavju.



S klikom na zemljevid lahko dostopate do opozoril Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

V prihodnjih dneh se bodo gladine vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa še povišale. Gladina vode na Cerkniškem jezeru bo predvidoma do nedelje narasla za okoli 60 centimetrov, gladina vode na Planinskem polju pa za okoli 40 centimetrov.

Brez elektrike 99 gospodinjstev

Novozapadli južni sneg je na območju Bohinja in Kranjske Gore povzročil izpad električne energije na področju Uskovnice in Vršiča. Brez napajanja je devet transformatorskih postaj oziroma 99 gospodinjstev. Napake na daljnovodih bodo odpravljene čez dan, so pojasnili na Elektru Gorenjska.

Daljnovod je zaradi novozapadlega snega izpadel v sredo zvečer, ko so padavine povzročale težave tudi drugod po Gorenjskem. Na Bledu je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, v Zvirčah v občini Tržič pa je meteorna voda, ki je pritekla z magistralne ceste Podtabor-Podljubelj, zalila dvorišče stanovanjskega objekta. Na Jesenicah se je danes zjutraj splazila zemljina za stanovanjsko hišo.

Na Jesenicah se je danes zjutraj splazila zemljina za stanovanjsko hišo. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje navajajo, da so si gasilci ogledali plaz in o stanju poročali poveljniku jeseniške civilne zaščite. Plaz so s folijo prekrili delavci komunale.

Veter pa je povzročal nekaj težav na Dolenjskem in v Posavju. Tako je drevo padlo čez cesto na cesti Šentjošt-Hrib pri Orehku. V naselju Apnenik pri Velikem Trnu pa je ponoči veter razkril del strehe.



Zastoji na primorski avtocesti. Foto: Leon Vidic/Delo

Sneg povzroča tudi težave v prometu

Prometno-informacijski center opozarja, naj se vozniki na pot ne odpravljajo brez zimske opreme, saj so številne ceste po državi zasnežene. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so daljši tudi potovalni časi.

Na primorski avtocesti zaradi močnega sneženja pred Vrhniko v smeri proti Kopru poteka izločanje priklopnikov in polpriklopnikov, prav tako je med Logatcem in Postojno proti Kopru močno upočasnjen promet, potovalni čas pa se podaljša za približno 45 minut.

Prelaz Vršič je zaprt za ves promet zaradi zimskih razmer in zemeljskega plazu, prelaz Korensko Sedlo je zaprt na avstrijski strani zaradi zasneženega cestišča, prelaza Jezerski vrh in Pavličevo Sedlo pa sta zaprta zaradi poškodovanega cestišča na avstrijski strani, poroča STA.