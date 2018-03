Milan Žnidaršič spet na čelu Komunale

Trbovlje - Komunala Trbovlje ima od jutri novega direktorja. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah, bo naslednja štiri leta podjetje vodil Milan Žnidaršič, ki mu je s krajšo prekinitvijo zadnjih treh mesecev, ko ga je vodil kot v. d. direktorja, direktoroval dobrih dvajset let.

Nadzorniki, ki so se sestali danes popoldne, so opravili izbiro, je za Delo povedala prva nadzornica, sicer direktorica trboveljske občinske uprave Urša Poznič Goršek. Sklep je sprejet, mandat začne teči naslednji dan, to je v primeru Komunale jutri, 2. marca, ko bodo nadzorniki oba kandidata po pošti obvestili o svoji odločitvi. Prvi delovni dan novega mandata bo za starega novega direktorja tako ponedeljek.

Gorškova o podrobnostih ni želela govoriti, saj da nima mandata nadzornega sveta. Poročali smo že, da sta se na razpis javila dva kandidata: poleg Žnidaršiča še Jože Pustoslemšek, ki se je v direktorsko bitko neuspešno, saj naj ne bi imel ustrezne izobrazbe, spustil tudi lani jeseni. Bitko je Pustoslemšek formalno sicer izgubil, a za svoj prav se bije dalje pred sodiščem. P. M.