Milijoni za družinsko čofotanje

V Termah Olimia imajo po novem od bazena z mivko do plezalne stene nad bazenom, sobe z igricami in 7D kina.

Podčetrtek – Družine z otroki se že nekaj dni zabavajo v povsem obnovljenem delu centra Termalija. Gre za eno največjih naložb v slovenskem turizmu, za katero bodo v Termah Olimia odšteli deset milijonov evrov.

Celotna obnova bo zaključena junija, ko bodo obnovili še del Termalije, namenjen sprostitvi. Na novo nameravajo zaposliti deset ljudi, potreb imajo še veliko več, vendar jim primanjkuje kadra.

V Termah Olimia so se za naložbo odločili pred petimi leti, da bi za družine zagotovili vodno zabavo tudi v zimskih mesecih, ko te možnosti v zunanji Aqualuni ni. Arhitekt Milan Tomac iz ljubljanskega arhitekturnega biroja Enota je dejal, da je šlo za enega najzahtevnejših projektov v njegovi karieri: »Gre za prvi objekt, ki je namensko zgrajen za družine z majhnimi otroki. Zglede smo lahko iskali le v tujini. Ena od tehnoloških rešitev je na primer peščeni bazen.« Da bi kompleks živel tudi poleti, se bosta dva dela fasade lahko tudi odprla.



Mivka je posebej namenjena za bazene in menda takoj pade s telesa. Foto: Špela Kuralt/Delo

Bazenski del, ki se po površini bistveno ne razlikuje od prejšnjega, je prilagojen otrokom različnih starosti. V delu, ki je namenjen najmlajšim, tla niso trda, nad vodo so plezalne mreže. Za malo starejše je nad bazenom plezalna stena, imajo dva tobogana in prostor za igranje z vodnimi pištolami.

Sledili so ideji, da se družina ves dan ne more namakati v vodi, zato so razširili ostalo ponudbo; 7D kino, poseben prostor je namenjen interaktivnim igram, imajo več igralnih konzol, tudi interaktivna tla. Še najbolj »analogen« je namizni tenis. Za mlajše so uredili igralnico s poligonom, bazenom z žogicami, labirintom ... Posebne prostore so namenili dojenju in uredili čajno kuhinjo za pripravo otroške hrane.

Rekordno leto

Obnova Termalije bo stala deset milijonov evrov, 80 odstotkov družinski del, preostalo bodo namenili za prenovo sprostitvenega dela. Začeli so jo prav v teh dneh in bo zaključena junija. Direktor Term Olimia Florjan Vasle je dejal, da bodo obnavljali tudi recepcijo, zato ne pričakujejo presežkov obiska, sploh po lanskem rekordnem letu ne.



Igralnica za najmlajše. Foto: Špela Kuralt/Delo

Lani so imeli slabih 20 milijonov evrov prihodkov, skoraj šest odstotkov več kot leto prej. Kljub temu, da je obnova trajala skoraj celo leto, so zabeležili 330.000 prenočitev ali 4 odstotke več kot leta 2016. Cene torej rastejo bolj kot število obiskovalcev. Vasle ob tem pravi, da so se osredotočili na višji cenovni razred: »Struktura gostov je takšna, da trošijo več. Trge v tujini izbiramo tam, kjer je višja kupna moč. 60 odstotkov gostov je tujcev, največ Italijanov, v zadnjem letu raste tudi število gostov iz Skandinavije in Beneluksa.« Cena v Termaliji do junija ostaja taka, kot je danes, to je 15 evrov za celodnevno kopanje.

Pomanjkanje delovne sile

V Termah Olimia je 290 delavcev, v novi Termaliji bo dela še za deset ljudi, za nemoteno obratovanje pa bi potrebovali vsaj dvajset novih sodelavcev. Kot je dejal Vasle, so velika težava nizke plače v turizmu: »Nadzornem svetu (seja bo jutri, op. p.) bomo predlagali, da vsem, ki imajo do tisoč evrov plače, te dvignemo v znesku, za kolikor je zrasla tudi minimalna plača. Še naprej želimo štipendirati dijake in študente, da bi se pri nas po šolanju zaposlili, ampak so gostinske šole prazne. Pomagamo si z delovno silo iz Bosne in drugih južnih držav. Problem pa je, ker se naučijo posla, izobrazimo jih, da znajo pet tujih jezikov, potem pa gredo k zasebnikom, ki jih lahko tudi na črno plačajo ali v Avstrijo, Nemčijo in Švico.«