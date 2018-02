Ministrica soglaša z imenovanjem Šabedra in Guček Zakoškove

Ma. F., STA

Ljubljana – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je dala soglasje k imenovanju Aleša Šabedra za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in Margarete Guček Zakošek za direktorico Splošne bolnišnice Celje v skladu s 14. členom interventnega zakona o sanaciji bolnišnic, je ministrstvo objavilo na družbenem omrežju twitter.

Svet UKC Ljubljana je na sredini seji imenoval Šabedra za novega generalnega direktorja. Šabeder, ki vodi UKC kot v. d. generalnega direktorja od začetka letošnjega leta, se je zahvalil članom sveta za soglasno podporo. Dejal je, da se zaveda, kako veliko odgovornost sprejema z vodenjem največje slovenske bolnišnice.

Šabeder vidi sanacijo in uravnoteženo poslovanje UKC kot ključni izziv tega vodstva. Poleg tega so prioritete graditev zaupanja bolnikov, ureditev področja informatike ter učinkovitejša in boljša organizacija dela v UKC. Cilji, ki si jih je postavilo novo vodstvo UKC Ljubljana, so varna in kakovostna obravnava, motiviranje in zadovoljstvo zaposlenih, nadaljnji strokovni razvoj, uravnoteženo poslovanje in upoštevanje zakonodaje, je povedal Šabeder na četrtkovi novinarski konferenci.

Šabeder je imenovan za obdobje štirih let. Do sedaj je soglasje k imenovanju generalnih direktorjev dala vlada. Ker pa je Šabeder imenovan v času poteka sanacije v UKC, ko glede imenovanja velja zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, je morala soglasje k njegovemu imenovanju dati le še ministrica. Omenjeni zakon namreč v 14. členu določa, da soglasje k predlogu sveta zavoda za imenovanje direktorja poda minister. Enako velja za imenovanje direktorice celjske bolnišnice.

Svet zavoda celjske bolnišnice je na seji 5. februarja za direktorico imenoval 48-letno zasebno podjetnico Margareto Guček Zakošek iz Šmartnega v Rožni dolini. Bila je poslanka SMC in nato državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, a je leta 2016 iz osebnih razlogov odstopila, v DZ pa se ni vrnila.

Guček Zakoškova je po imenovanju na seji sveta zavoda povedala, da se je na razpis za direktorja bolnišnice prijavila, ker si želi svoje izkušnje prenesti v lokalno okolje. Meni tudi, da je človek dialoga, kot nova direktorica pa se bo najprej lotila sanacijskega načrta poslovanja bolnišnice. Zavzemala se bo tudi za izgradnjo nadomestne novogradnje v celjski bolnišnici, razvoj določenih vseslovenskih centrov, uravnoteženo poslovanje in gradnjo dobrega organizacijskega ozračja.